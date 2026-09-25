De qué murió el Negro Oro: los severos problemas de salud que afectaban su vida por completo

Antecedentes de bypass y problemas para respirar marcaron el complejo cuadro físico que atravesó en su etapa final.

La partida de Oscar González Oro a los 74 años dejó al descubierto el delicado estado físico que atravesaba en Punta del Este. Aunque no se precisó una causa médica única de su deceso, el periodista padecía afecciones crónicas que deterioraron seriamente su calidad de vida.

Entre sus principales complicaciones, el locutor enfrentaba severos problemas respiratorios y pérdida de equilibrio. Meses antes de su fallecimiento, había confesado que caminar apenas diez cuadras le provocaba una intensa falta de aire que lo obligaba a buscar asistencia médica.

El referente radial padecía afecciones respiratorias que limitaban sus desplazamientos diarios. Captura TV A este cuadro se sumaba un antecedente cardiovascular de gravedad. En 2017, el comunicador fue sometido a una cirugía a corazón abierto donde le colocaron tres bypass, condición que resintió su salud general con el paso del tiempo.

Un cuadro de salud que afectaba su vida El desgaste físico también afectó su rutina personal y los viajes para reencontrarse con sus seres queridos. "Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así", reveló sobre su negativa a volar a España para visitar a sus hijos.

En 2017, el histórico locutor había superado una delicada intervención a corazón abierto. Archivo MDZ Esa merma en su autonomía se tradujo en una profunda reflexión sobre el paso del tiempo. En sus redes sociales, el Negro Oro solía compartir mensajes premonitorios que encendieron las alarmas entre sus seguidores.