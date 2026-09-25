Sábado en Mendoza: los 3 planes para que tu dia sea inolvidable
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 26 de septiembre. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza?
- Pirulo en el aire: Lejos de las alturas aeronáuticas, este nuevo show de comedia familiar traslada a Pirulo al mundo frenético y vertiginoso de la televisión, donde deberá lidiar con la fama, los sets de grabación y lo más complicado, la aparición de una figura femenina que pondrá a prueba el vínculo con su hermano Segundo.
Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad)
Horario: 21:30 horas
Entradas: desde $30.000 en Entradaweb
- El último abrazo: es una obra de danza-teatro que utiliza el tango como lenguaje corporal principal, acompañado por la danza contemporánea, la actuación y una cuidada propuesta musical para narrar una profunda historia de amor. Con una estética cinematográfica y una puesta en escena de gran sensibilidad, la obra invita al espectador a transitar el encuentro, la vida compartida, las despedidas y la fuerza de los recuerdos. Un viaje emocional donde cada movimiento, cada silencio y cada abrazo nos recuerdan que el amor no desaparece, se transforma y permanece.
Dónde: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $18.000 en Entradaweb
- Fiestas mayores: La primavera será la excusa perfecta para volver a encontrarse, rodearse de amigos y disfrutar de una noche donde los recuerdos se convierten nuevamente en fiesta.
Dónde: Stadium Arena Maipú (Maza y Civit, Maipú)
Horario: 22 horas
Entradas: desde $25.500 en Ticketek