Facundo Moyano rompió el silencio en televisión y negó las imputaciones: "Había otra cosa adentro de Candela"

El exdiputado reapareció en televisión, negó haber agredido a su expareja y apuntó contra el accionar policial.

Facundo Moyano se presentó en el programa La mañana con Moria para realizar un extenso descargo tras las graves acusaciones mediáticas y judiciales vinculadas a su expareja, Candela Arizaga. En una conversación sin filtros, el exdiputado negó rotundamente cualquier delito.

Facundo Moyano se sinceró junto a Moria "Se hablan muchas cosas que quiero aclarar porque son necesarias. Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan", afirmó en el inicio del programa, remarcando que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia ante la Justicia.

Facundo Moyano brindó detalles de la causa en el ciclo conducido por Moria Casán. Captura Eltrece A lo largo de la entrevista, el dirigente reconstruyó la difícil situación de salud que atravesó la joven durante el evento investigado. "Yo lloré anoche, y le pedí a Dios. La quiero mucho a Candela y ella casi se muere. Yo la vi fiambre", declaró conmocionado ante la conductora.

El dirigente detalló la descompensación de Arizaga y desmintió las versiones de privación de la libertad o agresiones físicas. "Candela no estaba, había otra cosa adentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote. Pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y lo dije", explicó.

Asimismo, cuestionó con dureza el accionar de los efectivos de seguridad que intervinieron en el lugar. "No había ningún elemento probatorio. Hay un policía que me pegó y se lo dije al comisario, me pegó porque es un cobarde, tiene abuso de autoridad", disparó enérgicamente.