De no creer: la curiosa serenata que dedicó Facundo Moyano a una misteriosa mujer

El sindicalista le dedicó una canción a una de sus exparejas. El romántico episodio destapó una trama de relaciones no exclusivas.

La agitada vida sentimental de Facundo Moyano ha sido tema de conversación en el último mes tras el escándalo con Candela Arizaga. En esta ocasión, el foco se centró en un gesto digno de telenovela: una serenata que el dirigente brindó en marzo. Según reveló Pilar Smith en LAM (América TV), Moyano agarró la guitarra para intentar sorprender a Solana Sánchez, una de las mujeres que formó parte de su vida íntima durante los últimos dos años.

El escenario de esta curiosa situación romántica fue la casa de la joven en La Plata, y el motivo era ni más ni menos que su cumpleaños. Sin embargo, la escena estuvo lejos de ser una superproducción. Según las imágenes reveladas, Moyano llegó acompañado de un amigo, que ofició de "chofer de aplicación", quien se quedó a un costado sosteniendo un parlante mientras el dirigente se animaba a cantar.

El video que sorprendió a todos La destinataria de la canción, Solana, es una joven que viaja por el mundo y que, en sus redes sociales, se presenta como creadora de "experiencias que conectan bienestar, placer y belleza". Pero la verdadera polémica radica en el contexto cronológico en el que se dio esta relación y la superposición de romances.

Mientras Moyano le cantaba a Solana en marzo, en paralelo mantenía una relación con Candela. El contraste entre ambas mujeres era total: mientras la influencer creía ser la única y pensaba que tenían un noviazgo serio, Sánchez tenía un panorama mucho más claro. Ella sabía que el dirigente era "mujeriego" y estaba al tanto de que no mantenían un acuerdo de exclusividad.

De hecho, salió a la luz que Candela llegó a sospechar e intentó comunicarse telefónicamente con Solana en alguna oportunidad, pero esta última no le dio mayor importancia porque desconocía de quién se trataba.