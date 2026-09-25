Murió Oscar González Oro a los 74 años: dolor en la radiofonía argentina por la partida del "Negro"
Este viernes se confirmó que el periodista Oscar González Oro, que vivía en Punta del Este, falleció a sus 74 años.
Murió Oscar González Oro, uno de los locutores más icónicos y populares de la radiofonía argentina. El periodista tenía 74 años y se encontraba radicado desde hacía varios años en Uruguay. Hasta el momento no se informaron las causas de su fallecimiento.
Conocido afectuosamente en el ambiente mediático como "El Negro", González Oro construyó una extensa trayectoria marcada por el liderazgo de audiencia en las mañanas radiales, donde desplegó su carisma único y una cercanía inigualable con el público.
Su partida generó una profunda conmoción en los medios de comunicación. Pocos meses antes de su deceso, en enero, el propio comunicador había encendido las alarmas entre sus seguidores al publicar un reflexivo y alarmante mensaje en sus redes sociales.
"Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", había escrito el periodista citando el poema de Amado Nervo para dar cuenta del momento personal que atravesaba.
El anhelo del Negro
En ese mismo posteo que preocupó a su entorno, el referente del dial expresó con nitidez la forma en que anhelaba permanecer en el recuerdo colectivo de la gente que lo acompañó cada mañana durante décadas.
"Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente", manifestó el locutor en un texto que hoy cobra un valor simbólico y de despedida.
Su partida deja un vacío imborrable en el periodismo nacional y en varias generaciones de oyentes que hicieron de su voz una compañía indispensable.