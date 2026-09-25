Murió Oscar González Oro a los 74 años: dolor en la radiofonía argentina por la partida del "Negro"

Este viernes se confirmó que el periodista Oscar González Oro, que vivía en Punta del Este, falleció a sus 74 años.

Oscar González Oro marcó una era dorada en los medios de comunicación de Argentina. / Archivo MDZ

Murió Oscar González Oro, uno de los locutores más icónicos y populares de la radiofonía argentina. El periodista tenía 74 años y se encontraba radicado desde hacía varios años en Uruguay. Hasta el momento no se informaron las causas de su fallecimiento.

Conocido afectuosamente en el ambiente mediático como "El Negro", González Oro construyó una extensa trayectoria marcada por el liderazgo de audiencia en las mañanas radiales, donde desplegó su carisma único y una cercanía inigualable con el público.

El locutor falleció a los 74 años en Uruguay, país donde decidió radicarse en sus últimos años. Archivo. Su partida generó una profunda conmoción en los medios de comunicación. Pocos meses antes de su deceso, en enero, el propio comunicador había encendido las alarmas entre sus seguidores al publicar un reflexivo y alarmante mensaje en sus redes sociales.

"Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", había escrito el periodista citando el poema de Amado Nervo para dar cuenta del momento personal que atravesaba.

El anhelo del Negro En ese mismo posteo que preocupó a su entorno, el referente del dial expresó con nitidez la forma en que anhelaba permanecer en el recuerdo colectivo de la gente que lo acompañó cada mañana durante décadas.