"Si tengo que hacer una campaña, elijo a...": el panchero de San Isidro le contestó a Nicole Neumann con fuerte chicana

Lejos de pedir disculpas por la imagen filtrada, el comerciante celebró la publicidad y envió un guiño a su histórica rival.

El dueño del comercio afirmó que la difusión de la escena incrementó el interés del público. / Captura América TV

La filtración de una fotografía de Nicole Neumann almorzando en un local de San Isidro sumó un episodio impensado. Luego de las duras quejas publicadas por la modelo en sus redes sociales, el responsable del comercio rompió el silencio y celebró la exposición mediática.

La chicana picantísima hacia Neumann El comerciante habló en Lape Club Social e Informativo y dejó en claro que el reclamo de la jurada no afectó el ritmo de su negocio. "Para mí son los mejores panchos los que vendemos nosotros. No estoy enojado, estoy chocho. Está saliendo el local en todos lados. Veo la oportunidad", declaró al aire.

Sobre el incidente de la imagen tomada por un cliente, el dueño remarcó la ajenidad del local respecto a las actitudes del público. "Si un cliente saca una foto en mi local no me molesta, no tiene nada que ver con el local. Es tema de ella", explicó sin intenciones de contactar a la modelo.

La controversia escaló cuando le preguntaron a qué figura elegiría para encabezar una hipotética acción publicitaria de su marca. Sin vacilar, el comerciante apuntó directo a la histórica rival de Neumann en las pasarelas. "Si tengo que hacer una campaña para el local, elijo a Pampita", lanzó entre risas.