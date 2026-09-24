El furioso descargo de Nicole Neumann tras la difusión de una foto comiendo un pancho: "No como..."

La modelo explotó en sus redes sociales luego de que se viralizara una imagen tomada a sus espaldas en un local de comida rápida.

Un nuevo episodio volvió a colocar a Nicole Neumann en el centro de la escena mediática. La modelo manifestó su profundo enojo a través de un contundente descargo en sus redes sociales, luego de que circulara una fotografía tomada sin su consentimiento en un local gastronómico de San Isidro mientras acompañaba a su familia.

En la imagen, filtrada por Marcia Frisciotti (Gossipeame), se especulaba con que Neumann, reconocida por su histórico compromiso con el vegetarianismo y el derecho animal, se encontraba consumiendo un hot dog o pancho tradicional.

"Vendés un producto cancerígeno" Ante la controversia y las especulaciones de los usuarios, la modelo no tardó en salir al cruce con una dura respuesta hacia quien tomó la fotografía y la difundió: "¡Qué poca vida tenés que tener para mandar esta foto a un medio que la publique, sabiendo además que yo comí los nachitos, esos totopos, porque claramente no como animales muertos!".

Lejos de dejar el tema ahí, Nicole dirigió sus críticas hacia el responsable del establecimiento por permitir o propiciar la toma de la imagen a sus espaldas: "Vendés un producto de mierda que es cancerígeno, así que gracias, porque no voy a volver más ahí y ojalá que vaya muy poquita gente a consumir eso". Para cerrar su mensaje con ironía, agregó que incluiría a esa persona en sus "meditaciones y respiraciones para mandarle luz".