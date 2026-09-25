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Folclore

Tobika: folklore, pop, colaboraciones y raíces argentinas en su nuevo EP "Inteligencia Artesanal"

Tobías Nahuel Sielicki tiene 20 años, es oriundo de Villa Urquiza y ahora presenta su segundo EP, “Inteligencia Artesanal”, con cinco composiciones que conectan la canción popular argentina con una búsqueda sonora atravesada por diferentes influencias.

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Tobika es el proyecto artístico de Tobías Nahuel Sielicki.

Tobika es el proyecto artístico de Tobías Nahuel Sielicki.

Gentileza

En tiempos atravesados por algoritmos, automatización e inmediatez, Tobika decidió llamar “Inteligencia Artesanal” a su segundo EP. El músico porteño de 20 años presenta cinco canciones construidas desde experiencias personales, instrumentación real y una producción que incorpora sus propias imperfecciones. El trabajo cuenta además con las participaciones de Zoe Gotusso y Yami Safdie.

El lanzamiento tendrá su presentación en vivo el 9 de octubre en Niceto Club, fecha con la cual el artista dará comienzo a su tour nacional.

Tobika presentó su segundo EP, fusionando sonidos folclóricos con la música urbana.

Tobika presentó su segundo EP, fusionando sonidos folclóricos con la música urbana.

“A 200 EN PEDO Y LOCO”, el eje del nuevo EP de Tobika

El focus track del proyecto es “A 200 EN PEDO Y LOCO”, una canción centrada en el caos emocional posterior a una separación, abordado desde el humor y diferentes situaciones cotidianas.

El tema llegó acompañado por un videoclip en el que Tobika aparece navegando en una lancha, realizando tareas de campo y recorriendo una cabaña de madera. La tranquilidad del paisaje y el protagonismo de la guitarra contrastan con la ansiedad presente en la historia.

“Inteligencia Artesanal” se completa con “CHE MI AMOR”, junto a Yami Safdie; “QUÉ NOS PASÓ?”; “IBUPROFENO”, con Zoe Gotusso; y “SAIRE”.

Del folklore a la experimentación

Tobika es el proyecto artístico de Tobías Nahuel Sielicki, músico de 20 años oriundo de Villa Urquiza que comenzó a hacer música a los 12. Su propuesta parte del folklore argentino y latinoamericano, con géneros como la chacarera y la zamba, para conectarlos con sonidos urbanos y diferentes formas de experimentación.

Entre las referencias mencionadas por el artista aparecen Luis Alberto Spinetta, Rosalía y C. Tangana. La literatura también forma parte de su proceso creativo, con autores como César González, Jorge Luis Borges y Selva Almada entre sus influencias.

Tobika presentó

Tobika presentó "Inteligencia Artesanal".

Cuándo presenta “Inteligencia Artesanal” en Buenos Aires

Tobika llevará por primera vez las canciones del nuevo material a Niceto Club el viernes 9 de octubre. La presentación marcará además el inicio de una gira nacional con la que el músico trasladará su segundo EP a diferentes escenarios.

Tobika presentará Inteligencia Artesanal en Niceto.

Tobika presentará Inteligencia Artesanal en Niceto.

Las entradas para el concierto de Buenos Aires ya se encuentran disponibles a través de Venti.

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