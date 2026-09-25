Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Franz: Dirigida por la aclamada cineasta polaca Agnieszka Holland, drama biográfico que retrata la compleja vida del emblemático escritor Franz Kafka, la película abandona la explorando la existencia del autor, desde su nacimiento en Praga hasta su trágica muerte en Viena.
Funciones: viernes 25 a las 18:00 y domingo 27 a las 21:30 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $4.200
- Estamos haciendo una película sobre Mark Fisher: Un experimento cinematográfico que explora la vigencia de las ideas del difunto teórico sobre el capitalismo, la cultura y el futuro. Mezclando documental, performance y ficción hauntológica, el film sigue a Parkins —un personaje desplazado en el tiempo— a través de paisajes fantasmales y espacios digitales, trazando el pensamiento de Fisher desde los años 90 hasta nuestro presente algorítmico.
Funciones: viernes 25 a las 21:00 horas.
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.500