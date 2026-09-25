El conflicto de Susana Giménez en Uruguay: sus vecinos quieren denunciarla por un contundente motivo

La diva de la televisión enfrenta un conflicto vecinal. Los habitantes aledaños a la chacra de la mediática en Punta del Este elevaron fuertes quejas: el motivo.

La vida de Susana Giménez en Uruguay suele estar enmarcada por la tranquilidad y la naturaleza de "La Mary", su chacra de más de ocho hectáreas ubicada en la exclusiva zona de Rincón del Indio, Punta del Este. Sin embargo, en los últimos días, ese paraíso terrenal se convirtió en el epicentro de un impensado escándalo vecinal. ¿El motivo? Una constante nube de humo que emana desde el interior de la mansión.

El tema fue abordado en Bondi Live y según denunciaron varios vecinos, el personal de la diva realiza reiteradas quemas de restos de poda y hojas, lo que genera una cortina de humo asfixiante que afecta la vida cotidiana del barrio. "Uno se levanta y eso puede estar prendido, lo que significa que cualquier actividad que quisiera hacer en mi propia casa no la puedo hacer", se quejó una de las residentes afectadas en medios locales. Otra vecina, indignada, aseguró a la radio uruguaya FM Gente que llegaron a padecer "cuatro días y tres noches de quemas" ininterrumpidas.

El conflicto que enfrenta Susana Giménez Ante la lluvia de reclamos, los propios vecinos decidieron encarar al casero de "La Mary" para exigirle que apaguen el fuego. La respuesta, para sorpresa de muchos, fue contundente: el empleado mostró los papeles que acreditan que todo se está realizando bajo la normativa vigente.

Y es que, desde el punto de vista legal, Susana Giménez no está cometiendo ningún delito. La Intendencia de Maldonado permite realizar quemas controladas en dos épocas específicas del año, antes de que comience la estricta "veda de fuego" que rige en todo el territorio uruguayo desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. De hecho, las inspecciones municipales realizadas en el lugar constataron que el fuego estaba controlado, circunscrito a restos de poda, y que la propiedad cuenta con los permisos necesarios.

"La Mary", la chacra de Susana en Uruguay. Archivo MDZ El problema central radica en la naturaleza de lo que se prende fuego. Al tratarse de ramas secas mezcladas con hojas verdes y material recién podado, la alta concentración de clorofila genera un humo blanco, sumamente denso y sofocante para respirar, muy distinto al de la leña tradicional. Como en esa zona apartada de Punta del Este no existe un servicio urbano convencional que embolse y retire volúmenes tan grandes de residuos vegetales, la quema termina siendo la salida más habitual.