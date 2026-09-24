La palabra de Jonatan Viale tras el repudiable comentario de Daniel Avellaneda sobre Flor de la V
Yanina Latorre dialogó con Jonatan Viale luego del escándalo que se generó por el comentario del periodista Daniel Avellaneda.
En las últimas horas, el periodista Daniel Avellaneda quedó en el centro del escándalo luego de un comentario polémico sobre Florencia de la V. En medio de todo esto, quien decidió hablar fue Jonatan Viale, conductor del programa del que el comunicador forma parte.
"¿Salió Florencia de la V a defender a la jueza? Florencia de la V", expresó el periodista sorprendido. En medio de este comentario, se lo escuchó decir al periodista Daniel Avellaneda: "Ese señor tiene la mente equivocada".
Ante esto, el conductor no actuó con indiferencia, sino todo lo contrario, ya que lo frenó en seco a su compañero luego del escandaloso dicho: "No, no, no, eso no. Florencia es una mujer y hay que respetar eso, no tiene nada que ver", expresó el conductor tras el comentario de su colega.
La palabra de Jonatan Viale tras la polémica en Radio Rivadavia
Posteriormente a esto, Yanina Latorre se contactó con Viale, quien fue contundente: "Me dicen que están hablando de Dani Avellaneda, estuvo mal eso y yo ya se lo dije al aire", sentenció el conductor de Radio Rivadavia sobre la situación. Posteriormente, siguió hablando sobre la defensa que hizo Flor a la jueza que liberó a un menor de edad y Yanina Latorre lo fulminó.
"Yo tampoco la comparto, pero el eje no es el tema de la jueza; es que en tu programa permitieron a Dani Avellaneda, que no puede estar en ningún medio ni trabajar de esto, tratar de tipo a una mujer. Encima maltrató a mi cronista y habló de lo que le cuelga a Flor, eso creí que pasaba hace 20 años, no ahora", sentenció la conductora de canal América.