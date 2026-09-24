Eduardo Feinmann compartió un estremecedor video de un delincuente de 14 años: "Lacra humana"

Eduardo Feinmann estalló al aire de A24 al compartir un impactante video en el que un delincuente de 14 años se jacta de sus robos a conductores de vehículos de aplicación. El enojo del periodista se dio en medio de las controversias por la aplicación del nuevo régimen penal juvenil , y luego de que la jueza porteña Laura De Marinis sobreseyera a un menor al declarar inconstitucional un artículo de la normativa en cuestión.

Al referirse a la magistrada, Feinmann cuestionó a quienes la calificaron de "valiente" por no aplicar la ley que según los más críticos va "en contra de nuestros pibes". Entonces, el comunicador puso al aire unas imágenes y deslizó: "¿Usted quiere ver cómo piensan estos pibes? Algunos les dicen 'chiquitos'. ¿Quiere ver cómo piensan y cómo actúan? Gran hallazgo de la agencia NOVA. Mire este video de un joven delincuente de 14 años".

En el clip, se puede escuchar a un cronista entrevistando a un menor en una villa. El adolescente asegura que en el lugar venden droga, pero no hay "violines", a la vez que comenta en alusión a los conductores de aplicaciones: "Aquí lo que más llama la plata son los Didi".

Luego, sobre la forma en que procede para robarle a estos trabajadores el dinero que tienen en Mercado Pago, el chico detalló tajante: "Yo voy, agarro una pistola, lo apreto, apago la llave, y donde se mueve lo matamos y lo dejamos ahí. Y si coopera mejor para él que se va con el coche, el registro y todo".

El menor entrevistado, cuyo accionar está en este momento alcanzado por el régimen penal juvenil , puntualizó que su carrera delictiva comenzó a los 10 años. En tanto que respecto al tiempo que piensa seguir llevando adelante tales robos, el chico comentó: "Hasta que banque, hasta que digan que no da más".

Por otro lado, cuando al joven delincuente le preguntaron si tiene algún sueño, el adolescente contestó: "Yo por ahora sueño no tengo ninguno. Lo que me gusta es apretar gente y tener plata en la mano, ser ambicioso".

Tras la elocuencia del contenido del video, Eduardo Feinmann disparó: "¿Hace falta algo más? ¿Les hago un dibujito también? ¿Qué necesitan? Estos son los delincuentones que tienen 14 años, pero arrancó antes. ¿Ustede lo escucha? Todos son iguales, ¿usted cree que hay alguien distinto?".

Luego, tras repasar algunos de los dichos textuales del delincuente menor de edad, Feinmann retomó el cuestionamiento a los magistrados que objetan al régimen penal juvenil y concluyó indignado: "¿Entonces vamos a tener jueces que van a liberar a esto? Esta lacra humana. 'Todos los que están en contra de bajar la edad de imputabilidad son unos hijos de pu...', es lo que dice este pendejito. Estos son los pibes que defiende esta jueza, o la de la provincia de Buenos Aires".