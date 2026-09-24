Florencia de la V le respondió a Daniel Avellaneda tras su desagradable comentario: "Eso es no tener..."
La conductora respondió con altura a los agravios transfóbicos del periodista en el ciclo radial de Jonatan Viale.
Luego del repudiable episodio protagonizado por el periodista deportivo Daniel Avellaneda en el programa radial de Jonatan Viale en Radio Rivadavia, donde se refirió a Florencia de la V utilizando pronombres masculinos y la trató de "señor", la conductora decidió responder de manera contundente.
A través de un mensaje enviado a Yanina Latorre en SQP (América TV), Flor restó importancia a los agravios personales y desafió a los comunicadores a debatir con altura sobre los temas de actualidad.
La respuesta de Flor de la V
"Es más de lo mismo, hace años que me atacan con lo mismo como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos. Y, ¿sabés qué? Lo comparto: cuando vos no podés refutarle a ella lo que piensa, la tratás de tipo porque es no tener argumentos", expresó de la V.
Y continuó: "Tenemos que poder hablar de igual a igual, y tendrían que haber hablado ellos sobre el debate de la jueza, si lo dijo Flor, Majo, Martín, La Negra o Pía. Y el sexo, la genitalidad o si es homosexual, lesbiana, puto o trans, la verdad que no entiendo el problema. En todo caso le diría a Jony y su equipo: discútanme lo que dije, para diagnosticarme la mente primero, tendrían que cambiar de profesión".
El origen del conflicto y la reacción de Avellaneda
El escándalo se gestó en el aire de Radio Rivadavia, cuando el equipo de Jonatan Viale debatía sobre el accionar de la jueza Laura de Marinis. Al mencionar un tuit crítico publicado por Florencia de la V respecto al tema, Daniel Avellaneda desvió por completo el foco de la noticia para atacar a la conductora. Frente a los micrófonos, el columnista repitió sistemáticamente que Florencia "es un señor" y que "biológicamente es un hombre", ignorando no solo su identidad de género, sino también la legislación vigente.
La polémica escaló a niveles alarmantes de violencia cuando una cronista de América TV, se acercó a la puerta de la radio para consultarle sobre sus dichos. Lejos de retractarse o intentar dialogar, el periodista reaccionó de manera intimidatoria.
Según el crudo relato de la propia notera, Avellaneda aprovechó su mayor contextura física para acorralarla. Comenzó a gritarle de forma prepotente, a apuntarla con el dedo y a "ponerle el pecho" de manera amenazante. Ante la creciente hostilidad, la periodista decidió interrumpir la grabación con su celular por miedo, pero el asedio continuó. El columnista decidió llamar a la policía acusando a la trabajadora de prensa de acoso. Mientras los efectivos presenciaban la escena, Avellaneda redobló la apuesta discriminatoria realizando gestos obscenos con sus manos al referirse a la genitalidad de Florencia de la V en plena vía pública.