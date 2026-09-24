Salió el primer adelanto de la película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi: el video

Wanda Nara se prepara para su esperado debut en el cine con un papel protagónico. En las últimas horas, revolucionó sus redes sociales al presentar el primer tráiler oficial de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que coprotagoniza junto a Agustín Bernasconi y que aterrizará en las salas el próximo 22 de octubre.

El tráiler de Querés ser mi hijo La trama sigue los pasos de Lucía (Wanda Nara), una mujer de más de cuarenta años cuya vida estructurada se desmorona cuando descubre la infidelidad de su pareja tras 15 años de relación. Sin trabajo y con el corazón roto, se muda a un departamento de soltera donde tiene que lidiar con Javier (Agustín Bernasconi), un vecino veinteañero apasionado por las fiestas. Para conseguir el empleo de sus sueños, Lucía miente en una entrevista corporativa asegurando tener una familia convencional, lo que la lleva a proponerle un desopilante trato a su joven vecino: él deberá hacerse pasar por su hijo durante un family day de la empresa y, a cambio, ella lo dejará organizar todas las celebraciones que quiera.

En el material audiovisual compartido por la mediática, se pueden apreciar las primeras interacciones de la dupla intentando sostener la farsa y ajustando los detalles de su parentesco ficticio. "Desde ahora tenés 19, porque es poco creíble que yo tengo un hijo de 23", le exige Lucía a Javier a bordo de un auto. Fiel a la vanidad de su personaje, rápidamente remata: "Además, parezco mucho más joven".

Lo que inicia como una mentira por conveniencia laboral, no tarda en transformarse en una relación de mucha química. El tráiler promocional deja entrever cómo la tensión entre ambos va en aumento, pasando por divertidas secuencias jugando al pádel donde ella le advierte que "todo es una competencia", hasta las miradas de curiosidad de su círculo íntimo. "¿De dónde sacaste a este chico?", le preguntan a la protagonista en otra de las escenas, a lo que ella responde con ironía para disimular la atracción: "Lo encontré tirado en mi edificio".

Con el correr de los días, el caos y los enredos darán paso a un romance inesperado que pondrá en jaque la diferencia de edad que los separa. El avance audiovisual muestra los momentos de vulnerabilidad de ambos personajes, como cuando el joven confiesa: "Yo nunca me enamoré". Hacia el final del clip, se expone la fuerte transformación emocional que atravesará la protagonista, dejando en claro sus sentimientos con una potente reflexión: "Estar enamorado es no poder parar de pensar en la otra persona ni un segundo".