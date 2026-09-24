Afirman que la casa de una famosa expareja sale a remate: cuál es el valor

En las últimas horas revelaron una fuerte información que tiene como protagonistas a una conocida expareja del mundo del espectáculo.

En el canal de streaming Bondi Live confirmaron una fuerte información que vuelve a poner en el foco a una expareja de famosos que ha tenido enormes polémicas a lo largo de los años. Ahora se abre un nuevo capítulo, ya que, según los datos que revelaron en el ciclo de espectáculos, la casa sale a remate.

Se trata de la vivienda de Ariel Diwan y la artista Gisela Bernal: "Toda la tele habló de la información que tenía que ver con la casa de Ariel Diwan y Gisela Bernal. Yo conté que estaban esperando que Gisela deje entrar al martillero para ponerle un precio a la casa", comenzó diciendo Pepe Ochoa.

"Lo que pasa es que el 50% de la casa es de Diwan y él la quiere vender, pero no sabía cuánto podía salir. Él quiere venderla, que cada uno se quede con la parte que le corresponde y cerrar el tema que los une", siguió diciendo el panelista de LAM. Posteriormente a esto, reveló el precio en el que rematarían la vivienda y sorprendió a todos.

La casa de la expareja sale a remate y revelaron detalles "El martillero logró entrar y dice que la casa está en un estado terrible. Es una casa que en su momento creo que valió 800 mil dólares y hoy la valuaron en 300 mil dólares", expresó. De esta manera, el litigio legal sigue su curso y la artista, por el momento, no se ha expresado al respecto.