Presenta:

Mdz Show

|

expareja

Afirman que la casa de una famosa expareja sale a remate: cuál es el valor

En las últimas horas revelaron una fuerte información que tiene como protagonistas a una conocida expareja del mundo del espectáculo.

MDZ Show

Salió a la luz el valor por el que rematarían la vivienda.&nbsp;

Salió a la luz el valor por el que rematarían la vivienda. 

Foto: Shutterstock

En el canal de streaming Bondi Live confirmaron una fuerte información que vuelve a poner en el foco a una expareja de famosos que ha tenido enormes polémicas a lo largo de los años. Ahora se abre un nuevo capítulo, ya que, según los datos que revelaron en el ciclo de espectáculos, la casa sale a remate.

Se trata de la vivienda de Ariel Diwan y la artista Gisela Bernal: "Toda la tele habló de la información que tenía que ver con la casa de Ariel Diwan y Gisela Bernal. Yo conté que estaban esperando que Gisela deje entrar al martillero para ponerle un precio a la casa", comenzó diciendo Pepe Ochoa.

"Lo que pasa es que el 50% de la casa es de Diwan y él la quiere vender, pero no sabía cuánto podía salir. Él quiere venderla, que cada uno se quede con la parte que le corresponde y cerrar el tema que los une", siguió diciendo el panelista de LAM. Posteriormente a esto, reveló el precio en el que rematarían la vivienda y sorprendió a todos.

La casa de la expareja sale a remate y revelaron detalles

"El martillero logró entrar y dice que la casa está en un estado terrible. Es una casa que en su momento creo que valió 800 mil dólares y hoy la valuaron en 300 mil dólares", expresó. De esta manera, el litigio legal sigue su curso y la artista, por el momento, no se ha expresado al respecto.

La expareja comenzó los procesos para rematar la casa.

La expareja comenzó los procesos para rematar la casa.

En Intrusos, por otro lado, comentaron que "es una zona muy valorada de Palermo" y que en las zonas aledañas está lleno de departamentos para alquiler. La voluntad de Ariel Diwan fue siempre la de vender la vivienda para ponerle punto final a su historia con Bernal.

Archivado en

Notas Relacionadas