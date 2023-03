Las fotos de la mansión que Gisela Bernal le ganó a Ariel Diwan en Tribunales

En 2015 estalló un escándalo de dimensiones impensadas que tuvo como protagonistas a Gisela Bernal y Ariel Diwan cuando el empresario descubrió, a través de un exámen de ADN, que no era padre de Ian, el hijo de la bailarina, que en realidad era de Francisco Delgado.

En ese momento empezó la guerra legal entre Bernal y Diwan, un conflicto que puso a la casa de Palermo que el hombre había comprado para convivir con ella en el centro de la disputa. Y ahora, la Justicia dictaminó que la propiedad valuada en alrededor de 800 mil dólares les corresponde a los dos.

"Diwan quería que la casa fuera de él solo. Argumentaba que puso la mitad de la casa a nombre de Gisela porque tenían un proyecto de familia", informó Diego Esteves en A la Tarde, al presentar un informe sobre el tema en el que se acercaron a la fachada de la vivienda.

¿Qué ordenaron en Tribunales? Que Gisela y Ariel deberán ponerse de acuerdo para comprarse el 50 por ciento de la propiedad, o bien venderla y repartir entre los dos el dinero de la transacción.

La casa de la disputa. Captura América TV.

Por lo pronto, es Gisela quien habita en la casa en disputa, con su hijo Ian y su familia. La casa, que tiene más de 300 mil metros cuadrados, escaló en su cotización, ya que hoy en el mercado está valuada en más de un millón y medio de dólares.

Una segunda victoria para Gisela Bernal

Cabe destacar que para la bailarina es una segunda batalla ganada a Diwan, ya que en un fallo en primera instancia las autoridades judiciales ya habían fallado a su favor, determinando que la vivienda les correspondía a las dos partes y no sólo a Diwan, como el hombre quiso castigar a Gisela.

Asimismo, en 2022 Ariel Diwan habló de la traumática ruptura con Gisela y manifestó su deseo de poder revincularse con el niño, a pesar de no ser el padre biológico. "Fue todo muy grave lo que pasó. Hoy incluso sigue siendo un tema grave porque una infidelidad le puede pasar a cualquiera, pero jugar con la identidad de un menor, no, señor”, señaló.

Captura América TV.