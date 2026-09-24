El repudiable comentario del periodista Daniel Avellaneda sobre Flor de la V que causó indignación

Mientras Jonatan Viale y Cristina Pérez realizaban el clásico pase en la radio, uno de sus compañeros expresó un polémico comentario.

Flor de la V ha convivido a lo largo de los años con fuertes comentarios sobre ella y en las últimas horas un periodista habló de forma totalmente repudiable sobre la conductora de El Nueve. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó comentarios por parte de los usuarios.

Todo sucedió en Radio Rivadavia mientras Cristina Pérez y Jonatan Viale se encontraban realizando el pase junto a sus compañeros. Mientras se encontraban hablando sobre el posteo de Flor de la V, quien defendió a la jueza que liberó a un menor de 14 años a pesar de la ley.

"¿Salió Florencia de la V a defender a la jueza? Florencia de la V", expresó Jonatan Viale sorprendido. En medio de este comentario, se lo escuchó decir al periodista Daniel Avellaneda: "Ese señor tiene la mente equivocada".

El comentario desagradable de un periodista sobre Florencia de la V Jonatan Viale no actuó con indiferencia, sino todo lo contrario, ya que lo frenó en seco a su compañero luego del escandaloso dicho: "No, no, no, eso no. Florencia es una mujer y hay que respetar eso, no tiene nada que ver", expresó el conductor tras el comentario de su colega.