El repudiable comentario del periodista Daniel Avellaneda sobre Flor de la V que causó indignación
Mientras Jonatan Viale y Cristina Pérez realizaban el clásico pase en la radio, uno de sus compañeros expresó un polémico comentario.
Flor de la V ha convivido a lo largo de los años con fuertes comentarios sobre ella y en las últimas horas un periodista habló de forma totalmente repudiable sobre la conductora de El Nueve. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó comentarios por parte de los usuarios.
Todo sucedió en Radio Rivadavia mientras Cristina Pérez y Jonatan Viale se encontraban realizando el pase junto a sus compañeros. Mientras se encontraban hablando sobre el posteo de Flor de la V, quien defendió a la jueza que liberó a un menor de 14 años a pesar de la ley.
"¿Salió Florencia de la V a defender a la jueza? Florencia de la V", expresó Jonatan Viale sorprendido. En medio de este comentario, se lo escuchó decir al periodista Daniel Avellaneda: "Ese señor tiene la mente equivocada".
El comentario desagradable de un periodista sobre Florencia de la V
Jonatan Viale no actuó con indiferencia, sino todo lo contrario, ya que lo frenó en seco a su compañero luego del escandaloso dicho: "No, no, no, eso no. Florencia es una mujer y hay que respetar eso, no tiene nada que ver", expresó el conductor tras el comentario de su colega.
Luego de la finalización del programa, desde Sálvese Quien Pueda fueron a buscar la palabra de Daniel Avellaneda, quien no se retractó sobre sus dichos en Radio Rivadavia. La periodista le preguntó por qué repetía en reiteradas oportunidades que Flor "es un señor" y allí fue tajante: "Porque me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es hombre? No sé qué me estás cuestionando".