¡Sorpresa! Un reconocido periodista de canal América anunció que será padre por primera vez

Un querido periodista decidió confirmar la noticia mientras se encontraba formando parte del programa y sorprendió a todos.

El mundo de la televisión y el espectáculo se alegró luego de que un conocido periodista anunció que será padre por primera vez junto a su pareja. Todo sucedió mientras se encontraba al aire en canal América y en los minutos finales decidió sacar a la luz la hermosa noticia.

Se trata nada más y nada menos que de Martín Candalaft, periodista de policiales que forma parte de "El Diario de Mariana". El periodista se casó en el año 2025 con Mariela y diez meses después de la boda, su vida cambia radicalmente, luego de que dieron a conocer que serán papás.

El periodista anunció que será padre y emocionó a todos "El último momento tiene que ver con que se viene el bebito de Martín... ¿Será varón o será mujer? Va a ser papá", comentó Mariana Fabbiani. Posteriormente, Martín contó que su mujer se encuentra transitando cuatro meses de embarazo y la noticia causó una enorme emoción en sus compañeros.

"Estamos muy contentos, gracias, Marian, por dejarme decirlo acá porque para mí es importante decirlo acá por todo el tiempo que llevo en el programa. Empecé cuando tenía 22 años y ahora tengo 36 y ahora siendo papá", expresó Candalaft muy conmovido.

El posteo que realizó Martín Candalaft tras el anuncio en canal América Martín Candalft, luego del anuncio en el programa de Mariana Fabbiani, decidió compartir la noticia en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a él junto a su esposa sosteniendo la ecografía del bebé que viene en camino.