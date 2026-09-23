Afirman que una famosa periodista estaría iniciando un romance con Juan Martín Del Potro

Juan Etchegoyen sorprendió a todos al compartir la información que tiene como protagonistas al deportista y a una conocida periodista.

Juan Martín Del Potro fue uno de los grandes tenistas que representó a Argentina a nivel internacional. Ya retirado del tenis, el deportista fue noticia por incursionar como comentarista en el US Open 2026 y en las últimas horas su nombre volvió a estar en las portadas debido a un supuesto romance con una periodista.

Fue Juan Etchegoyen quien compartió la información en el programa Nuevo Día y posteriormente amplió los detalles en Mitre Live: "Se gestó en el exterior. La ciudad donde se gestó esto fue Nueva York en pleno US Open. En los últimos días de septiembre, cuando llegaron a Nueva York para cubrir el US Open, pasaron cosas".

La periodista que estaría comenzando una relación o empezándose a conocer con Juan Martín Del Potro es nada más y nada menos que la periodista deportiva Agostina Larocca: "Lo que a mí me dicen es que pasaron cosas lindas. Me hablan de por lo menos dos encuentros entre ellos... Me contaron que en algún momento, hace años, fueron vinculados".

Revelan que una periodista estaría iniciando un romance con Juan Martín Del Potro "Yo creo que lo van a desmentir, pero a mí me llega de muy buena fuente la data", comentó el periodista. También sostuvo que la persona que le contó la información es "inobjetable" y de la señal ESPN: "Me dice que toda la onda que tenían al aire se trasladó en lo privado también y tuvieron algunos encuentros".