Un conocido periodista arremetió contra Francisco y recibió una lluvia de críticas: "Tilingo"

Un posteo de un famoso periodista contra el papa Francisco se viralizó en la red social X y los usuarios lo destrozaron.

La visita del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa, ya que Francisco, quien falleció en el mes de abril del año 2025, no llegó a visitar el país. En medio de esto, un conocido periodista no dudó en arremeter contra el papa argentino y recibió una lluvia de críticas en las redes sociales.

Se trata nada más y nada menos que de Tomás Dente, conductor que no tiene pelos en la lengua a la hora de opinar sobre situaciones del espectáculo, políticas y en este caso realizó un posteo contra el Sumo Pontífice fallecido que se viralizó al instante.

El comunicador, a través de la red social X (antes Twitter) subió una imagen de Francisco junto a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina y hoy condenada por la Justicia con prisión domiciliaria. El comunicador acompañó la foto con una fuerte frase que despertó la opinión de diversos usuarios.

El posteo del periodista Tomás Dente contra Francisco generó indignación El posteo de Tomás Dente criticando al papa Francisco. X / @Tomasdente. "Fue un lujo no haberlo tenido en Argentina todo este tiempo. Nada más lejano a Jesús", expresó. En la foto también se puede ver a Dilma Rousseff, Danilo Astori (exvicepresidente de Uruguay), Evo Morales y a la propia Cristina Kirchner.