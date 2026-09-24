El tenso momento de Axel Kicillof en Nueva York: le hicieron una incómoda pregunta y se escapó

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cerró su gira oficial por Nueva York . En ese marco visitó la Universidad de Columbia, donde dio una charla sobre las perspectivas económicas y políticas de la Argentina, contextualizadas en los cambios que atraviesa el escenario internacional.

Durante su paso por la institución, la corresponsal argentina Silvina Sterin Pensel se le acercó en un pasillo para hacerle una consulta sobre la situación en Palestina. La reacción del mandatario ante esa pregunta se hizo viral.

La periodista partió de una afirmación previa de Kicillof: que, según él, "había una posibilidad concreta de ganarle a Milei". A partir de ahí, le pidió su opinión sobre un tema que calificó como clave.

De acuerdo a lo que planteó, tras la derrota electoral de Kamala Harris en Estados Unidos se realizó un análisis, una "autopsia", y la conclusión fue que la candidata desoyó a quienes le pedían que condenara el genocidio de Israel en Palestina . "Quería preguntarte vos qué pensás de eso", le dijo.

Y agregó: " A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema y quería preguntártelo directamente ".

La incómoda reacción de Axel Kicillof

Al escuchar la pregunta, al gobernador se le transformó la cara. "Esperame, esperame… Te tengo que cortar", respondió. La periodista insistió: "Pero (decime) lo que te sale del corazón". Sin embargo, el líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no contestó.

Pasado un momento, Kicillof volvió a acercarse a Sterin Pensel, que lo estaba filmando, y le dijo: "No podés hacer eso".

Tras el cruce, apareció la ministra de Comunicación de la Provincia, Jesica Rey, quien le dijo a la periodista: "No te pelees". Sterin Pensel replicó que "no es una emboscada, es una pregunta".

La corresponsal volvió a insistir: "¿Por qué no puede responder una pregunta sobre política exterior?". La funcionaria indicó que el gobernador "no quiere responder".