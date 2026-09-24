La Libertad Avanza quiere que Axel Kicillof transparente la información pública y sea accesible a la ciudadanía

El proyecto de Ley impulsado por el senador violeta Diego Valenzuela , respaldado por el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta provincial , establece la creación del “Portal Único de Transparencia Activa y Datos Abiertos”, obligando al ejecutivo bonaerense y a las empresas estatales a dar acceso a la información pública de forma digital a la ciudadanía.

“La información fiscal, de gestión o de personal en la provincia de Buenos Aires solo se conoce cuando la contaduría envía la cuenta general del año", criticó el senador libertario Diego Valenzuela , al presentar el proyecto de Ley .

Desde La Libertad Avanza afirmaron que es muy difícil para la ciudadanía bonaerense acceder a información oficial del ejecutivo cuando hoy un pedido de acceso a la información pública requiere trámites burocráticos engorrosos.

“El estado bonaerense no puede elegir qué información publicar y a quién dársela”, sostuvo el legislador libertario, agregando que “la información debe ser pública y de fácil accesibilidad a la población”.

El texto del proyecto de Ley para la creación del “Portal Único de Transparencia Activa y Datos Abiertos” impone plazos estrictos para la actualización de nóminas salariales, licitaciones y hasta los viáticos de los funcionarios. Si un organismo no cumple, el ciudadano podrá denunciarlo mediante un sistema de reclamos gratuito.

El festival de números en rojo

Para argumentar la propuesta, los senadores de La Libertad Avanza analizaron el último balance del gobierno de Kicillof afirmando que los números arrojados encienden todas las alarmas. Según el documento presentado en el anexo del Senado bonaerense, la provincia registró en 2025 un déficit del 5,6% de su presupuesto, impulsado por organismos que subsisten gracias al auxilio permanente del Tesoro.

El radiograma del gasto destapó desequilibrios en varias áreas:

Astillero Río Santiago: tuvo gastos por $94.800 millones e ingresos operativos por apenas $1.400 millones. El tesoro bonaerense le giró $93.700 millones para cubrir salarios de una planta con baja producción operativa.

tuvo gastos por $94.800 millones e ingresos operativos por apenas $1.400 millones. El tesoro bonaerense le giró $93.700 millones para cubrir salarios de una planta con baja producción operativa. El Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS): exhibe un rojo estructural financiero de $1,3 billones, cubierto íntegramente por contribuciones del gobierno provincial.

exhibe un rojo estructural financiero de $1,3 billones, cubierto íntegramente por contribuciones del gobierno provincial. Empresas públicas: ABSA y BAGSA sumaron entre ambas pérdidas por casi $100.000 millones, que se compensan a través de capitalizaciones del estado bonaerense.

A la par de estos desequilibrios financieros, el informe de los senadores libertarios puso la lupa sobre la evolución del gasto funcional. La “dirección superior ejecutiva”, es decir la planta política de Kicillof, creció un 44% en términos reales entre 2024 y 2025, mientras que la asistencia social cayó un 0,4% en el mismo período. Un contraste que cuestiona las prioridades del ejecutivo bonaerense.

La chequera discrecional de Kicillof que beneficia a "los amigos"

El proyecto no ataca únicamente el gasto dentro de los ministerios, sino que apunta sobre la distribución de fondos a los municipios. Durante 2025, la gobernación repartió $23.785 millones en Aportes No Reintegrables.

La repartija a los municipios mostró un patrón que genera sospechas en los senadores violetas: intendencias alineadas con Kicillof como La Matanza ($3.000 M), Almirante Brown ($1.290 M) e Ituzaingó ($950 M) se llevaron la mayor parte de los Aportes No Reintegrables del tesoro provincial.

Mientras que, en la vereda de enfrente, los municipios gobernados por la oposición, entre los que figuran Mar del Plata, San Isidro, Vicente López y Tres de Febrero recibieron $0 de los Aportes No Reintegrables.

De avanzar el proyecto y convertirse en ley, el Ejecutivo no solo deberá transparentar los montos transferidos, sino justificar técnicamente los criterios de oportunidad y emergencia que motivaron cada giro a los municipios.

Transparencia para transformar

La Libertad Avanza busca llevar el debate a un terreno de datos concretos y comparables. Mientras la administración Kicillof insiste en la escasez de recursos culpando al Gobierno nacional, los legisladores violetas responden señalando la asignación de prioridades. Por ejemplo, el Gobierno provincial destino casi $100.000 millones a "servicios culturales" contra $18.000 millones para ciencia y tecnología.

El proyecto de Ley impulsado por los senadores libertarios ingresó formalmente por Mesa de Entradas del Senado bonaerense hace más de un mes. Ahora resta ver si el peronismo habilita el tratamiento en comisiones de una norma que transparenta los datos públicos y exige mostrarlos en tiempo real.