El desayuno de alto nivel de Axel Kicillof, el intendente de Nueva York y Pedro Sánchez: "El nuevo orden mundial no está escrito"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de un desayuno de trabajo en la residencia oficial del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y dirigentes de distintos países. La actividad se desarrolló en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro que llevó como título “Construyendo una economía para la mayoría” tuvo como eje los desafíos económicos y sociales que atraviesa el escenario internacional. Mamdani planteó que los problemas actuales exceden las fronteras nacionales y requieren respuestas conjuntas. Sánchez sostuvo la necesidad de construir “una economía para muchos, una democracia para muchos y, si somos lo suficientemente ambiciosos, un futuro para muchos”.

Axel Kicillof Prensa En este marco, el gobernador centró su intervención en la situación argentina y cuestionó uno de los principales argumentos del Gobierno nacional sobre la evolución de la economía. “Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina”, sostuvo el gobernador, en especial para aclarar que: "No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe” en referencia a la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de empresas, la caída de los salarios y el deterioro de la calidad de vida.

Desayuno Zohran Mamdani Prensa PBA Kicillof cuestionó el rumbo de Milei ante dirigentes internacionales Además de su diagnóstico económico, Kicillof planteó una discusión sobre el lugar de Argentina frente a los cambios que atraviesa el mundo. El gobernador sostuvo que existe un nuevo orden internacional en formación junto con una profunda transformación tecnológica. “Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto”, afirmó Kicillof y explicó que, desde su punto de vista, las posibilidades están desaprovechadas por las decisiones de la administración de Milei.