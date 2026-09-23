Kicillof se sienta a la mesa con Mamdani y Pedro Sánchez en un desayuno de alto nivel en Nueva York

El gobernador bonaerense también expondrá en Columbia sobre la situación argentina, América Latina y las tensiones del escenario internacional.

Axel Kicillof tendrá este miércoles una de las actividades centrales de su visita a Nueva York en su segundo día por tierras estadounidenses. El gobernador bonaerense participará de un encuentro en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, en el marco de la intensa agenda internacional que concentra la ciudad por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad fue organizada por la administración de Mamdani junto con la Global Progress Foundation bajo el eje “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro reunirá a dirigentes y referentes internacionales que se encuentran en Nueva York por la 81ª Asamblea General de la ONU.

Kicillof comparte la agenda con dos dirigentes internacionales El desayuno tendrá entre sus invitados al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Kicillof tendrá así un espacio de intercambio con dirigentes extranjeros dentro de una jornada marcada por las actividades vinculadas con Naciones Unidas.

La agenda del gobernador bonaerense comenzó el martes con reuniones vinculadas al desarrollo productivo de la provincia en el marco de la consolidación de su espacio con proyección federal de cara al 2027. Kicillof mantuvo encuentros con empresarios y representantes de fondos de inversión interesados en sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.

Uno de esos encuentros reunió a más de 20 representantes de compañías. El gobernador también participó de una reunión con fondos de inversión institucionales junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.