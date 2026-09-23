Discapacidad: las claves del dictamen libertario que desactivó la polémica con los aliados
Las Comisiones de Discapacidad y Presupuesto despacharon la iniciativa que prorroga la emergencia hasta fines de 2027, ratifica prestaciones clave, establece la compatibilidad entre el empleo registrado y las pensiones, y fija pautas de control y transparencia presupuestaria.
Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmaron el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley impulsado por el diputado Marino y otros legisladores. La propuesta establece la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.
La iniciativa tiene por objeto superar la situación de emergencia, brindar estabilidad a las políticas públicas del sector y reafirmar la plena continuidad de las prestaciones contempladas en la Ley N° 24.901.
Los principales puntos del dictamen aprobatorio
- Pensiones no contributivas: Se modifica la Ley N° 13.478 para otorgar una pensión no contributiva a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Compatibilidad con el trabajo formal: Se habilita la convivencia entre la pensión no contributiva y un empleo registrado o régimen simplificado (monotributo), siempre que los ingresos del beneficiario no superen los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Si los ingresos exceden ese tope, la pensión se suspenderá de forma automática, reservando el derecho a la rehabilitación inmediata al finalizar la relación laboral o reducirse los ingresos.
- Garantía y readecuación presupuestaria: Los fondos de la ley serán asignados al Ministerio de Salud (Jurisdicción 80) y no podrán ser inferiores en términos reales al ejercicio presupuestario anterior. Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias durante el primer año para garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones.
- Cobertura médica e integración federal: Las personas con pensión por discapacidad mantendrán su cobertura a través del Plan Federal Incluir Salud. A su vez, la Secretaría Nacional de Discapacidad articulará el seguimiento de las políticas públicas con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
- Auditorías y acceso a la información: Se implementarán auditorías periódicas mediante cruces de datos objetivos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el ReNaPer para verificar el cumplimiento de los requisitos. Además, se fija la publicación periódica en formatos abiertos de los datos sobre ejecución presupuestaria, aranceles y pensiones otorgadas.
- Pagos pendientes a prestadores: Se establece que el Poder Ejecutivo deberá hacer público el cronograma de liquidación y pago de las compensaciones pendientes para los prestadores de servicios del sistema.