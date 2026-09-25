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Eduardo Feinmann increpó a la jugadora de pádel antisemita: "Te tengo asco, flor de turra"

Tras los posteos de la jugadora de la selección apartada por la Asociación de Pádel Argentino, Eduardo Feinmann cruzó a la deportista con un letal descargo.

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Eduardo Feinmann arremetió&nbsp; contra la jugadora de pádel que hizo posteos antisemitas.

Eduardo Feinmann arremetió  contra la jugadora de pádel que hizo posteos antisemitas.

Foto: captura de video / A24.

Eduardo Feinmann increpó desde su programa en A24 a la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero, que fue expulsada de la selección por ser considerada antisemita. La deportista cordobesa había clasificado por segunda vez consecutiva a los Juegos Panamericanos, pero no será de la partida tras sus repudiables dichos discriminatorios.

Concretamente, Guerra Sodero expresó en un reciente posteo desde sus historias de Instagram: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Acto seguido, la joven invitó a sus seguidores a participar de una encuesta, y más allá de que incluyó en su propuesta a diferentes grupos, aclaró tajante: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

El posteo de la jugadora de pádel antisemita que desató su expulsión de la Asociación de Pádel Argentino

El posteo de la jugadora de pádel antisemita que desató su expulsión de la Asociación de Pádel Argentino

Los posteos de la jugadora de pádel antisemita que indignaron a Eduardo Feinmann

El historial de posteos de tono antisemita de Florencia Guerra Sodero.

El historial de posteos de tono antisemita de Florencia Guerra Sodero.

En oportunidades anteriores, la jugadora de pádel había replicado su posición antisemita a través de otras publicaciones en las que disparó comentarios como: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, no?”. Mientras que en la misa de despedida del papa Francisco había expresado: "Y que lloren los judíos".

Tras quedar en el ojo de la tormenta, este jueves Florencia Guerra Sodero compartió un comunicado en el que reconoció: “A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instalaciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales”.

Luego, la deportista expulsada de la Asociación de Pádel Argentino enfatizó: “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.

En tanto que en un intento de reparación, la joven expresó: “Me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”.

Eduardo Feinmann interpeló a la jugadora de pádel antisemita

Eduardo Feinmann enfrentó a Florencia Guerra Sodero.

Indignado por las pubicaciones de la jugadora de pádel, Eduardo Feinmann la increpó desde El Noticiero (A24) al sentenciar: "Desagradable antisemita, porque otra cosa no le cabe. Aquellos que utilizan aberrantes expresiones antisemitas, no me sale otra cosa que expresar asco. Te tengo asco Florencia, asco, a vos y a todos los antisemitas y judeofóbicos que hay en el país".

Siguiendo con su descargo contra Guerra Sodero, Feinmann la interpeló: "Estás a dos minutos de ser nazi". Además, el conductor repasó los posteos del historial antisemita de la deportista a la que le tildó de "flor de turra".

En medio de su enojo, Eduardo Feinmann felicitó a la Asociación de Pádel Argentino por apartar a la deportista. "Además de expulsarla, para mí deberían desafiliarla. ¿Odiás a los judíos? ¿Sos antisemita, casi nazi? Andá a jugar al pádel con tus amigas. Federada no, chau, afuera. Sanción por 99 años. No va a joder más", propuso categórico el comunicador.

Por último, Feinmann desacreditó el pedido de disculpas de la joven cordobesa y le sugirió: "Deberías poner la carita, no escribir. Da la cara, no te escondas cobarde. Porque si fuiste tan valiente para ser tan antisemita, poné la cara, hablá. Porque a veces el papel resiste cualquier cosa, y no sé si te creo. Me gustaría escucharte, verte la cara, las expresiones. No sé si te creo tanto".

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