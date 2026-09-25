Eduardo Feinmann increpó a la jugadora de pádel antisemita: "Te tengo asco, flor de turra"
Tras los posteos de la jugadora de la selección apartada por la Asociación de Pádel Argentino, Eduardo Feinmann cruzó a la deportista con un letal descargo.
Eduardo Feinmann increpó desde su programa en A24 a la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero, que fue expulsada de la selección por ser considerada antisemita. La deportista cordobesa había clasificado por segunda vez consecutiva a los Juegos Panamericanos, pero no será de la partida tras sus repudiables dichos discriminatorios.
Concretamente, Guerra Sodero expresó en un reciente posteo desde sus historias de Instagram: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Acto seguido, la joven invitó a sus seguidores a participar de una encuesta, y más allá de que incluyó en su propuesta a diferentes grupos, aclaró tajante: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.
Los posteos de la jugadora de pádel antisemita que indignaron a Eduardo Feinmann
En oportunidades anteriores, la jugadora de pádel había replicado su posición antisemita a través de otras publicaciones en las que disparó comentarios como: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, no?”. Mientras que en la misa de despedida del papa Francisco había expresado: "Y que lloren los judíos".
Tras quedar en el ojo de la tormenta, este jueves Florencia Guerra Sodero compartió un comunicado en el que reconoció: “A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instalaciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales”.
Luego, la deportista expulsada de la Asociación de Pádel Argentino enfatizó: “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.
En tanto que en un intento de reparación, la joven expresó: “Me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”.
Eduardo Feinmann interpeló a la jugadora de pádel antisemita
Indignado por las pubicaciones de la jugadora de pádel, Eduardo Feinmann la increpó desde El Noticiero (A24) al sentenciar: "Desagradable antisemita, porque otra cosa no le cabe. Aquellos que utilizan aberrantes expresiones antisemitas, no me sale otra cosa que expresar asco. Te tengo asco Florencia, asco, a vos y a todos los antisemitas y judeofóbicos que hay en el país".
Siguiendo con su descargo contra Guerra Sodero, Feinmann la interpeló: "Estás a dos minutos de ser nazi". Además, el conductor repasó los posteos del historial antisemita de la deportista a la que le tildó de "flor de turra".
En medio de su enojo, Eduardo Feinmann felicitó a la Asociación de Pádel Argentino por apartar a la deportista. "Además de expulsarla, para mí deberían desafiliarla. ¿Odiás a los judíos? ¿Sos antisemita, casi nazi? Andá a jugar al pádel con tus amigas. Federada no, chau, afuera. Sanción por 99 años. No va a joder más", propuso categórico el comunicador.
Por último, Feinmann desacreditó el pedido de disculpas de la joven cordobesa y le sugirió: "Deberías poner la carita, no escribir. Da la cara, no te escondas cobarde. Porque si fuiste tan valiente para ser tan antisemita, poné la cara, hablá. Porque a veces el papel resiste cualquier cosa, y no sé si te creo. Me gustaría escucharte, verte la cara, las expresiones. No sé si te creo tanto".