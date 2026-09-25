Eduardo Feinmann increpó a la jugadora de pádel antisemita: "Te tengo asco, flor de turra"

Tras los posteos de la jugadora de la selección apartada por la Asociación de Pádel Argentino, Eduardo Feinmann cruzó a la deportista con un letal descargo.

Eduardo Feinmann increpó desde su programa en A24 a la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero, que fue expulsada de la selección por ser considerada antisemita. La deportista cordobesa había clasificado por segunda vez consecutiva a los Juegos Panamericanos, pero no será de la partida tras sus repudiables dichos discriminatorios.

Concretamente, Guerra Sodero expresó en un reciente posteo desde sus historias de Instagram: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Acto seguido, la joven invitó a sus seguidores a participar de una encuesta, y más allá de que incluyó en su propuesta a diferentes grupos, aclaró tajante: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

El posteo de la jugadora de pádel antisemita que desató su expulsión de la Asociación de Pádel Argentino Instagram @FlorGuerraSodero Los posteos de la jugadora de pádel antisemita que indignaron a Eduardo Feinmann El historial de posteos de tono antisemita de Florencia Guerra Sodero. X @Florguerraok En oportunidades anteriores, la jugadora de pádel había replicado su posición antisemita a través de otras publicaciones en las que disparó comentarios como: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, no?”. Mientras que en la misa de despedida del papa Francisco había expresado: "Y que lloren los judíos".

Tras quedar en el ojo de la tormenta, este jueves Florencia Guerra Sodero compartió un comunicado en el que reconoció: “A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instalaciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales”.

Luego, la deportista expulsada de la Asociación de Pádel Argentino enfatizó: “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.