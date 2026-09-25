Los últimos años de Oscar González Oro en Uruguay: jubilado de la radio y luchando contra una enfermedad

La radio está de luto con la muerte de Oscar González Oro . "El Negro" tenía 74 años y falleció en Punta del Este, donde vivía hacía seis años.

Fue en 2020, en pandemia, que se fue a Uruguay. "Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá", dijo en agosto de aquel año.

El motivo de su mudanza tenía que ver con el hartazgo de no poder salir de su departamento por las restricciones que hubo en ese entonces. "Además que extraño mucho a mis hijos, Agustín y Pablo, que uno vive en Madrid y el otro en Londres. Y, estando en Buenos Aires, no podía viajar a verlos", declaró en una entrevista con Teleshow.

Por otro lado, en varias ocasiones expresó cariño por el pueblo uruguayo, donde fue muy bienvenido. Desde allí hizo radio, el programa "La Vida Misma", para Radio Rivadavia. Pero esto duró muy poco.

En marzo de 2021, El Negro anunció su retiro de los medios. "Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro", dijo al aire. Respecto a su decisión, explicó: " Tengo un cansancio moral por ver a mi país como lo veo , tengo un cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la cual yo creía en el estado en que se encuentra, y un cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años ; la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos".

Por otro lado, el mendocino explicó: "No sé cuánto tiempo más me queda de vida, pueden ser treinta años o tres meses, pero lo poco o mucho que me quede, quiero compartirlo con mis hijos, quiero participar de su vida diaria".

El breve regreso de El Negro Oro a Buenos Aires

En 2023, González Oro volvió a Buenos Aires, donde hizo un reemplazo de dos semanas en "Nosotros a la mañana", el programa que conducía Fabián Doman en El Trece. Pero, en el medio, asumió como gerente artístico de radio Continental.

"Con casi 40 años en el medio creo que hoy puedo dirigir y programar una radio. Estoy lleno de amigos y muchos están trabajando en la emisora. Estoy convocando a gente que a mí me gusta para que ocupen distintos horarios. Estoy programando también el fin de semana que no es fácil porque no sobran conductores, por lo tanto es un trabajo intenso y que me divierte mucho hacerlo", dijo en aquel entonces. Sin embargo, El Negro siguió viviendo en Uruguay, trabajando de manera remota.

Los últimos años del Negro Oro

Después de eso, no se volvió a ver públicamente. Sus últimos años fueron desde el ostracismo absoluto, pero se conectaba con la gente por redes sociales. Uno de los últimos mensajes que posteó, en mayo en su Instagram, decía: "Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él".

Aunque todavía no trascendió la causa de su fallecimiento, Daniel Hadad reveló que Oscar González Oro "ha padecido una enfermedad durante mucho tiempo", lo cual explica cómo fue el atardecer de su vida.