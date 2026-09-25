Los dolorosos mensajes de Oscar González Oro antes de su muerte que hoy cobran otro sentido: "El tiempo se me va"

Antes de su deceso, el periodista realizó conmovedores e impactantes posteos en su cuenta de Instagram: qué decián.

Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Oscar González Oro. El periodista falleció en Punta del Este a pocos días de cumplir los 75 años. El comunicador había decicido dar un paso al costado de los medios desde hace un tiempo para disfrutar de su familia.

En los últimos meses, su salud se había vuelto cada vez más frágil, con afecciones respiratorias y cardíacas, además de complicaciones para desplazarse que repercutían en su día a día.

Uno de los posteo que hizo el periodista en Instagram. Captura de pantalla Instagram Oscar_gonzalezoro. En los últimos meses, González Oro había llamado la atención con una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde compartió mensajes que despertaron la curiosidad de sus seguidores.

"Qué bueno darme cuenta que la casa está envejeciendo conmigo. Y que todo lo que hemos vivido quedará en cada rincón", expresó el periodista en un posteo que realizó a fines de marzo.

Los mensajes del comunicador en la red social. Captura de pantalla Instagram Oscar_gonzalezoro. En mayo, el comunciador publicó el siguiente mensaje: "Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él".