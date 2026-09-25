Revelan la triste realidad que atravesó Oscar González Oro en sus últimos días
Daniel Hadad rompió el silencio tras la muerte del comunicador. Los detalles de su frágil salud y el doloroso final.
La muerte de Oscar González Oro, a los 74 años, en Uruguay generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo. Daniel Hadad se refirió al fallecimiento de su amigo en Mediodía Noticias, donde compartió detalles de sus últimos días y recordó el vínculo que los unía.
Durante la entrevista, el empresario destacó tanto la trayectoria profesional del conductor como su costado más íntimo. "Una mañana difícil para todos los que estuvimos con él o lo conocimos. Se fue un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial", aseguró el periodista.
Esto fue lo que contó Daniel Hadad en Mediodía Noticias sobre Oscar González Oro
Al referirse al deterioro de su salud, el abogado contó: "En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final. A los amigos no quería vernos, no quería que tuviéramos esa imagen de él. A veces le hacíamos caso y a veces no".
Visiblemente afectado por la noticia, Hadad también reconstruyó cómo se enteraron del deceso del periodista. "Esta mañana nos despertamos con la noticia de su muerte. La enfermera del turno mañana fue la que vio que ya no estaba más. Oscar pasó a otro lugar y nos deja un montón de recuerdos", expresó el empresario.
"Yo creo que la pandemia de alguna manera fue culpable de que él no se haya podido tratar como debería. Es algo que en pandemia se podría haber prevenido. Ese aislamiento que cada uno vivió como pudo para mí fue el origen del fin de El Negro", opinó Daniel Hadad.