De Mendoza a la cima de la radiofonía: la apasionante vida y carrera del "Negro" González Oro

El emblemático periodista y locutor mendocino falleció este jueves tras una huella imborrable de 35 años en los medios.

El periodismo argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. Este jueves 25 de septiembre falleció el periodista y conductor Oscar González Oro a los 74 años. Nacido en Mendoza en 1951, el comunicador construyó una trayectoria de más de tres décadas que lo posicionó como una figura indispensable en los medios nacionales.

Antes de convertirse en una estrella del dial, el "Negro" recorrió un camino diverso. Estudió Derecho, Psicología, Historia del Arte en Londres y actuación con referentes como Lito Cruz. Sin embargo, su verdadera pasión estuvo en el micrófono, dando sus primeros pasos en Pinamar antes de conquistar la capital.

El éxito total del Negro El verdadero hito de su carrera llegó al frente de El oro y el moro en Radio 10. Durante casi 15 años, lideró las mañanas radiales combinando actualidad, humor e información general. Su voz inconfundible y su estilo descontracturado crearon un lazo entrañable y cotidiano con la audiencia.

Su carisma natural le permitió triunfar también en la conducción televisiva. Captura América TV Su popularidad también se trasladó a la televisión, donde encabezó ciclos como Los unos y los otros y formó parte de Polémica en el bar. En cada espacio, el conductor se destacó por su franqueza para abordar temas de la coyuntura como también detalles de su propia vida personal.

En 2016, habló abiertamente sobre su sexualidad y sus relaciones afectivas, compartiendo aspectos íntimos que reforzaron el cariño de sus seguidores. Para su público, el periodista siempre se mostró transparente y auténtico, sin filtros frente a la cámara ni el micrófono.