La cruel traición familiar que le arruinó la vida a Oscar González Oro

En una entrevista que había brindado a la revista Pronto años atrás, Oscar González Oro había contado uno de los episodios que más lo afectó en su vida personal: la crisis económica que atravesó después de descubrir que su hermano Armando había realizado negocios con su dinero a sus espaldas.

El conductor, que murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, aseguró que el golpe más fuerte no había sido perder su patrimonio, sino sentirse defraudado por alguien de su propia familia .

"Cuando digo todo es todo: me pagaba desde la luz y el gas hasta lo que te imagines. Perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio", dijo el periodista en aquella entrevista.

Por entonces, el comunciador explicó que su hermano mayor estaba a cargo de la administración de sus cuentas y que las consecuencias de aquellas operaciones fueron inmediatas.

"Vino un oficial de justicia y se llevó mi Audi A3. Lolo, mi asistente, lloraba. Yo no. 'Que se lo lleven, no hay problema, ya me compraré otro', le dije al oficial”, recordó González Oro en aquel entonces.

"Me quedé sin nada, confiaba todo en Armando. Él hizo negocios con mi guita a mis espaldas que le salieron mal y perdí todo", confesó Oscar. "Perdí hasta mi departamento de Recoleta y me fui a alquilar un departamentito en Avenida del Libertador. La plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares. Lo doloroso es que te defrauden tus afectos, tu sangre", expresó el periodista.

En aquella misma entrevista con Pronto, el conductor también habló del impacto que el conflicto familiar tuvo sobre sus hijos. "El daño moral fue enorme. Fue lo peor que me pasó en la vida quizás no tanto por mi sino por ver sufrir a mis dos hijos porque Agustín y Pablo la pasaron muy mal", reconoció Oscar González Oro.