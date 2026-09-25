Beto Casella confesó la última charla que tuvo con Oscar González Oro: "Tenía problemas"

El conductor habló en Intrusos tras la partida de González Oro y contó cómo fue la última comunicación con el periodista.

Un mensaje enviado casi por impulso terminó siendo el último intercambio entre Beto Casella y Oscar González Oro. El conductor contó en Intrusos que el sábado pasado sintió ganas de comunicarse con su amigo, sin que hubiera una publicación o una noticia puntual que lo llevara a hacerlo. Días después, recibió la noticia de su muerte.

"Acá estamos con esta noticia que nos sorprendió tanto", expresó Casella al comenzar su relato en el programa de América TV. El presentador explicó que llevaba un tiempo sin hablar con su colega y que el contacto surgió de manera completamente espontánea.

Esto fue lo que dijo Beto Casella en Intrusos sobre Oscar González Oro "De nada, no es que vi un posteo de él o algo, yo soy así, se me cruza de la cabeza de la nada y le escribí solamente para saber cómo andaba. Fue todo por mensaje de WhatsApp. Son cosas que le pones a un amigo", contó Casella.

El intercambio entre ambos no fue demasiado extenso, pero alcanzó para que González Oro le comentara a su amigo algunas de las dificultades que estaba atravesando. "Me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien. Yo creo que para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, vaya a saber el proceso emocional que vas teniendo cuando ya tu cuerpo no te responde", aseguró Beto.

Beto Casella reveló cómo fue su última charla con el periodista. Instagram A lo largo de la charla, el conductor también recordó el peso que tuvo el periodista en la radio argentina y se detuvo en una etapa particularmente importante de su carrera.