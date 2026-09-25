Salió a la luz quién encontró sin vida a Oscar González Oro

Los últimos años de Oscar González Oro transcurrieron lejos de los estudios de radio y de la exposición que había tenido durante gran parte de su carrera. En 2021 decidió apartarse de los medios para dedicar más tiempo a su vida personal y eligió Uruguay como lugar de residencia. Allí también atravesó el deterioro de su salud hasta su muerte, ocurrida este viernes a los 74 años.

En Mediodía Noticias, Daniel Hadad recordó al conductor, con quien compartió una extensa etapa profesional cuando estaba al frente de Radio 10. Antes de referirse a sus últimos días, en el programa repasaron los motivos por los que González Oro había decidido cambiar el ritmo de vida que llevaba hasta entonces.

"Tenía 74 años y estaba ya alejado de los medios desde 2021 cuando él decidió dejar un poco porque quería disfrutar de otras cosas. En este caso, por ejemplo, él mencionó que durante sus últimos 20 años de carrera no había disfrutado de sus hijos y que quería dedicarle más tiempo. Lo que también en estos últimos años había estado enfermo y Uruguay había sido ese lugar en donde él había decidido pasar esta enfermedad", empezó contando Cecilia Martí y luego entrevistaron a Daniel Hadad , quien trabajó muchos años con él cuando era propietario de Radio 10.

A partir de ese recuerdo, Hadad se detuvo en una faceta menos conocida del conductor. Para el empresario, la personalidad que millones de oyentes conocieron a través de la radio no mostraba por completo cómo era González Oro en el ámbito privado.

"Para todos los que estuvimos con él o lo conocimos se fue, sobre todo, un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje, que era genial en la radio. Un tipo que hizo una de las últimas revoluciones en la radio. Pero detrás de ese personaje había una persona, un tipo con una sensibilidad muy especial, que hace años, yo no sé, recién escuchaba que contaban que en los últimos años decidió irse al Uruguay, es cierto", expresó el empresario.

Daniel Hadad contó quién fue la persona que halló sin vida al periodista. Instagram

El recuerdo de Hadad también estuvo atravesado por la situación que González Oro enfrentó durante sus últimos meses con su salud: "Oscar atravesaba por una enfermedad compleja y que en los últimos meses fue realmente difícil. Ya sufría la imposibilidad de moverse, se caía muy seguido. La verdad que fue feo al final. No quería ver a los amigos, 'no me vean así, guarden otra imagen', decía. A veces le hacíamos caso, a veces no".

"Y lamentablemente esta mañana, nos despertamos con la noticia que la enfermera del turno mañana que lo cuidaba vio que no estaba más, que ya Oscar pasó a otro lugar", reveló el abogado.

Después de referirse a sus últimos días, el empresario volvió sobre la carrera que convirtió a González Oro en una de las figuras centrales de la radio argentina. En particular, recordó el alcance que consiguió durante sus años al frente de la programación matutina de Radio 10.

"Siento que Oscar fue uno de los tipos más talentosos que tuvo la radio. No digo el único, pero de los más talentosos que tuvo la radio argentina en los últimos 25 años. No hago apología de los números, pero llegó un momento en que cuando en la mañana de Radio 10, él conducía de 9 a 12 del mediodía, tenía el 50 por ciento del encendido. Él se llevaba la mitad de cada dos personas que oían radio. Una lo estaban escuchando a él", rememoró Daniel Hadad.