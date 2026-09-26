Uno por uno: todos los amores de Oscar González Oro y el día que habló de su sexualidad

La reciente partida de Oscar el "Negro" González Oro a los 74 años en Punta del Este deja tras de sí no solo un inmenso legado en la radiofonía nacional, sino también la historia de un hombre que, con el paso del tiempo, eligió vivir su intimidad con una libertad cada vez mayor.

Alejado progresivamente de los prejuicios, el histórico locutor decidió compartir públicamente sus vínculos sentimentales, marcando diferentes etapas en su vida personal que fueron desde la reserva absoluta hasta la celebración pública de sus afectos.

González formó una familia junto a Estela y pasaron por el registro civil. Al poco tiempo, se convirtieron en padres de Agustín , su único hijo biológico. Sin embargo, el matrimonio fue breve y la pareja decidió separarse cuando el niño tenía apenas dos años.

Pese a lo complejo de la separación, el hombre siempre destacó el rol fundamental de su exesposa, definiéndola como una mujer que "siempre fue buena" y con quien logró tender puentes para preservar el bienestar de Agustín. A la par de este vínculo biológico, el conductor criaría años más tarde a su sobrino Pablo, asumiendo un rol paterno absoluto y considerándolo un hijo más.

Uno de los capítulos más determinantes en su historia personal fue el que protagonizó junto a Sergio, su primera pareja masculina conocida públicamente. Esta relación comenzó años antes de que el conductor hablara abiertamente de su orientación sexual en los medios y tuvo tal grado de compromiso que ambos llegaron a convivir.

El propio González Oro detalló la dinámica de aquel entonces durante una entrevista en 2018 en el programa PH: Podemos Hablar. Allí reveló que sus hijos conocieron a Sergio, aceptaron el vínculo con naturalidad y le expresaron que su único deseo era verlo feliz. Si bien el romance eventualmente llegó a su fin, el amor mutó hacia una hermandad inquebrantable. "Es mi expareja pero hoy se transformó en mi mejor amigo", definió el locutor, llegando a asegurar en 2023 que Sergio era "el hombre en el que más confío".

Los rumores: Alejandro Cupitó

Las parejas de González Oro.

Durante la década del 2000, un sector de la prensa especuló fuertemente sobre un supuesto romance entre el conductor y Alejandro Cupitó, conocido entonces por su rol como "Susano" en el programa de Susana Giménez. Ambos desmintieron estas versiones a lo largo de los años, aclarando que la naturaleza de su vínculo era muy distinta.

En 2013, González Oro explicó que, debido a que Cupitó había perdido a su padre a muy temprana edad, el locutor había asumido naturalmente una figura de contención paterna. Esta postura fue respaldada por el propio ex "Susano" a principios de 2026, cuando en el ciclo Puro Show reiteró que su relación, iniciada alrededor de 2005 tras conocerse en Sunset, siempre se trató de una profunda amistad, descartando por completo cualquier intento de seducción por parte del periodista.

La exposición pública: Tato Cabrera y Panchito

Las parejas de González Oro. Archivo MDZ

La etapa de mayor apertura sobre su vida sentimental llegó de la mano del periodista uruguayo Pablo "Tato" Cabrera. Tras aproximadamente dos años de relación en reserva, el locutor oficializó el noviazgo en mayo de 2016. La pareja compartió convivencia y viajes, y tras una breve separación, apostaron a una segunda oportunidad en 2018, aunque finalmente el vínculo concluyó a fines de ese año.

Las parejas de González Oro. Archivo MDZ

Poco tiempo después, la vida amorosa del "Negro" volvió a tomar estado público junto a Mauro Javier "Panchito" Francisco, actor y productor con quien confirmó su noviazgo en febrero de 2019. Fue una relación intensa que se mostró activamente en redes sociales, e incluyó viajes a España y conversaciones sobre un posible casamiento, pero terminó en julio de 2019.

Última etapa: Guillermo, Julio y Bruno

Las parejas de González Oro. Archivo MDZ

En noviembre de 2019, González Oro confirmó un nuevo romance con Guillermo Salvador D’Anna, nutricionista y diseñador de moda. "Estamos saliendo con Guille, estamos bien y contentos los dos", declaró en su momento al blanquear la historia.

Las parejas de González Oro. Archivo MDZ

Tras el fin de esa relación, el locutor apostó nuevamente al amor y estuvo en pareja con Julio Guitart. Más adelante en el tiempo, volvería a sorprender a sus seguidores en Instagram al publicar una foto junto a Bruno Federico, un joven de ojos claros. Ante la pregunta directa de un usuario sobre quién era el muchacho en su vida, el conductor respondió sin rodeos: "Pareja".

Las parejas de González Oro. Archivo MDZ

Si bien en 2022, ya instalado definitivamente en Punta del Este, había afirmado que su última pareja formal había sido "Panchito" en Buenos Aires y que transitaba una etapa de soltería, los capítulos de su vida demostraron que sus afectos continuaron fluyendo.