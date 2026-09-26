El último hombre que estuvo en pareja con Oscar González Oro compartió un sentido posteo tras la muerte del conductor

El actor que mantuvo una relación sentimental con Oscar González Oro entre 2018 y 2019, hizo una publicación en sus redes sociales en honor al comunicador.

Oscar González Oro falleció este viernes a los 74 años en Uruguay, y la noticia rápidamente causó impacto en colegas y allegados al icónico astro de la radio. A través de las redes sociales, distintas personalidades extendieron sus sentidas palabras, y el último hombre que estuvo en pareja con el conductor compartió un sentido posteo en su honor.

El comunicador inició en 2018 una relación con Mauro Francisco, un actor que en ese entonces tenía 34 años mientras González Oro tenía 67. El artista era admirador de la labor del periodista y en una oportunidad le envió un mensaje privado que ofició como disparador del vínculo.

La historia de amor cobró notoriedad a comienzos de 2019, y Oscar González Oro empezó a subir a su cuenta de Instagram fotos junto al joven. En mayo de ese año viajaron juntos a España, donde se comprometieron con vistas a casarse y formar una familia.

Oscar González Oro estuvieron en pareja entre 2018 y 2019. Instagram @oscar_gonzalezoro “Me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie”, enfatizó en aquel momento el periodista. De hecho, llegaron a hablar sobre la posibilidad de ser padres a través de subrogación de vientre.

Sin embargo, en julio de 2019, Oscar González Oro confirmó la ruptura a través de un posteo. “Debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe qué carajo hacer. Sé que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!", escribió en aquella instancia el desconsolado conductor.