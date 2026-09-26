Eduardo Feinmann despidió a Oscar González Oro y confesó en qué faceta su colega era un "caradura"

Eduardo Feinmann le dedicó cerca de media hora de la emisión de El Noticiero (A24), a su colega y excompañero radial Oscar González Oro , gran figura de los medios que falleció este viernes a los 74 años.

"Era cerca del mediodía y suena mi celular, me llamaba Daniel Hadad. 'Hola Eduardito, te quiero decir que se acaba de morir el "Negro" Oro'", le dijo el empresario al conductor. Acto seguido, Feinmann confesó: "Fue como si me atravesara un rayo, no sé, tuve una sensación brutal. Murió el 'Negro' González Oro ".

Sobre la charla más reciente que tuvo con su colega, Eduardo Feinmann contó que se dio hace algunos días durante un almuerzo con Jorge Brito, en el que pusieron el altavoz para hablar con el legendario comunicador que desde hace unos años estaba radicado en Uruguay. "Esa fue la última vez que hablé con él. Me escribía permanentemente, el 'Negro' estaba pendiente de cada una de mis mediciones en Radio Mitre, cada una de las mediciones acá, nos veía todos los santos días en El Noticiero; me mandaba capturas de pantalla de lo que estaba haciendo o diciendo", detalló el conductor.

En tanto que sobre el período de esplendor profesional que compartió con Oscar González Oro , Eduardo Feinmann remarcó: "Con él vivimos momentos de inmensas alegrías, y de inmensas tristezas, porque Radio 10 no sólo se había convertido en la radio más escuchada del país, en la más poderosa. De cada diez radios que estaban encendidas, solamente en el AMBA, cinco nos escuchaban a nosotros. Más de un millón y medio de personas nos escuchaban todos los santos días".

Al definir la estatura de González Oro como ícono, Feinmann reconoció: "El 'Negro' era un distinto, un hombre de radio, un hombre de los medios. Un tipo cultísimo, sabía los libros de Borges de memoria, era una cosa impresionante. Le encantaba la música, sabía mucho. Le encantaba el piano, le encantaba cantar, un caradura, el creía que cantaba bárbaro; cantaba horrible. Fue el primero que impuso esto de cantar en la radio, los conductores no cantaban en la radio y él lo hacía. Destruía las canciones de los Montaner, pero era todo tan divertido. Llegó a cantar en el Luna Park con Ricardo Montaner. Grabó un disco, un caradura".

Tras la humorada por la faceta de Oscar González Oro en el canto, Eduardo Feinmann señaló que su colega también escribió un libro, y elogió: "Fue un gran amigo, un compañero, un tipo del cual aprendí muchísimo en manejo de radio. Pasamos momentos muy divertidos juntos".

Sobre las idas y vueltas en su gran cercanía con el fallecido conductor, el anfitrión de El Noticiero recordó: "Un día casi nos cagamos a trompadas, y casi le parto una silla por la cabeza, al aire. Pero éramos familia, tanto que navidades y años nuevo la pasamos juntos. No solamente con el 'Negro', sino con Hadad, con Baby Etchecopar, con Jacobson... Radio 10 cambió la forma de hacer radio en la República Argentina, el efecto y crecimiento de Radio 10 se estudió en universidades de periodismo del mundo".

Por otro lado, sobre el inigualable estilo de González Oro, Feinmann puntualizó: "Le daba una calidad y una forma tan particular a la conducción, porque era animador, conductor, periodista. Un tipo que era capaz de entrevistar a un presidente, o al último cantante; con una ductilidad y una cultura. Un fenómeno. Estuvo para mí al nivel de lo más grandes de la radiofonía argentina. A la altura de Carrizo, Fontana, Larrea... Entre fines de los '90 y 15 o 16 años de los 2000, el 'Negro' era lo más de lo más de lo más. Era el tipo más popular de la radiofonía argentina. Y después se convirtió también en conductor de televisión".

Finalmente, Eduardo Feinmann se emocionó al recordar los tiempos junto a Oscar González Oro en Radio 10. "Él me tenía siempre como su ladero, yo era su segundo", resaltó reconociendo la estelaridad de su colega. Mientras que al repasar momentos que atravesaron, la figura de A24 evocó transmisiones desde Mar del Plata, o las que hacían en cada 21 de septiembre, emitiendo el programa El Oro y el Moro desde un colectivo mientras recorrían la ciudad de Buenos Aires.