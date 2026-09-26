Blanco y negro, acompañado: la última foto de Oscar González Oro antes de morir

A los 74 años, el "Negro" dejó un vacío inmenso en la radiofonía argentina. Su última publicación en redes sociales se transformó en un espacio de mensajes de despedida.

Hoy, el país despide a Oscar González Oro, pero hay detalles que no pueden pasarse por alto. Si se corre el tiempo para atrás, precisamente el 3 de mayo, se puede ver en sus redes sociales una última postal. Allí, el histórico conductor compartía una foto en blanco y negro junto a María Heiland, una de sus amistades más incondicionales.

El motivo original del posteo era simple y celebratorio: un texto superpuesto en la imagen rezaba "Feliz cumpleaños @mariaheiland". Un detalle visual revelador se esconde en los lentes de sol de su amiga, donde se refleja la arena, el mar y un parador playero, confirmando la tranquilidad de su entorno en Punta del Este, Uruguay.

La imagen que hoy cobra otro sentido La última foto de Oscar González. IG @oscar_gonzalezoro Ese fue el lugar que el locutor eligió como refugio durante sus últimos años para transitar el deterioro de su salud, alejado del ruido mediático. Hace 20 semanas, la publicación se llenaba de corazones y mensajes de afecto, coronados por la respuesta de la propia homenajeada: "Te quiero, negrito de mi corazón! Gracias por tu amistad ". Era la prueba de que, tras su retiro de los grandes medios, sus días pasaban por el núcleo de sus afectos más genuinos.

Sin embargo, la noticia de su fallecimiento a los 74 años cambió drásticamente el tono de esa última publicación, llegándose a convertir en un rincón de despedida para los seguidores del "Negro", quienes dejaron sentidas palabras.

El verdadero legado de González Oro no se mide únicamente en sus históricos niveles de audiencia, sino en la intimidad que logró construir a través del micrófono. Ese impacto quedó perfectamente inmortalizado en uno de los comentarios más recientes de la publicación, escrito a las pocas horas de conocerse su partida.