La Delio Valdez armó una verdadera fiesta en el Arena Maipú e hizo bailar a un público variadísimo

El pasado viernes, el Arena Maipú Teatro se convirtió en una fiesta total con la presentación de La Delio Valdez y MDZ Show estuvo presente para contarte todo.

La Delio Valdez comenzó la Gira Teatros este 2026 y soprendió a sus fanáticos con la función confirmada en el Arena Maipú Teatro de Mendoza. La fecha elegida fue el pasado viernes 25 de septiembre en plena primavera para armar una fiesta total con los fanáticos que tantos años eligieron su música.

Maru Mena MDZ En la previa del recital, la productora Power Play armó una movida especial para quienes compraron Priority Pass ya que tuvieron la gran posibilidad de vivir un show de Hidalgo y los galáctivos, la banda mendocina que dijo presente en el pequeño escenario de la previa.

Maru Mena MDZ Pasadas las 22 horas, la Orquesta de la Delio se presentó sobre el escenario con Corazón cumbiambero luego de una introducción de toda la banda. A la tercera canción, el stadium convertido en teatro se vino abajo con los aplausos de todos los presentes hacia Ivonne Guzmán, la gran voz de La Delio.

Maru Mena MDZ Los presentes en el evento no dudaron en juntar sillas y ponerse de pie para convertir un show familiar en una verdadera fiesta para todos. El público fue más que variado con niños, grupos de jóvenes amigos y hasta matrimonios de adultos que tomaron ese viernes para hacer un plan diferente.

Maru Mena MDZ La lista de canciones unió grandes éxitos como: Adiós amor, Ven a mi, Amargo y dulce, Pedazo de papel, Negro querido, Entre vos y yo, y muchos más. Cerca del final de la noche, aproximadamente a las 23:30 horas, llegó el momento de Inocente palpitando el punto concluyente del recital. Las últimas tres canciones fueron: La cancioncita y Ron y Velas.