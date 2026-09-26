La fuerte polémica vecinal que acorrala al actor Esteban Pérez: gritos, policía y denuncias por acoso

El actor Esteban Pérez , reconocido por su extensa trayectoria en ficciones televisivas y actualmente trabajando en la obra de teatro dirigida por José María Muscari, se encuentra envuelto en un tenso conflicto vecinal. La situación, que escaló hasta instancias judiciales y policiales, fue dada a conocer en LAM (América TV) por Pepe Ochoa, quien presentó detalles de una denuncia por hostigamiento en contra del actor.

El conflicto tiene su epicentro en el edificio donde reside el actor, ubicado en el quinto piso de un inmueble de seis plantas. Según la información expuesta por Ochoa, la denuncia formal fue presentada el 23 de febrero de 2026 por una mujer a la que identificaron como "vecina M", quien relató un violento episodio ocurrido a las 12:30 de la madrugada.

En su declaración, la denunciante aseguró que, mientras se encontraba en su domicilio, comenzó a escuchar fuertes golpes provenientes del departamento de Pérez , similares al impacto de un palo contra el piso o las paredes. Minutos después, de acuerdo al relato judicial, el actor habría bajado y golpeado fuertemente la puerta de su vivienda al grito de "dejen de hacer ruido". El hostigamiento habría continuado a través del portero eléctrico, lo que motivó a la mujer a llamar al 911, requiriendo la presencia de un móvil policial en el lugar para dejar constancia de lo sucedido.

La versión presentada en LAM va más allá del hecho puntual. Según Ochoa, varias vecinas acusan a Pérez de tener una fijación con las mujeres que viven solas, alegando que el actor baja constantemente a golpearles la puerta y reclamar por ruidos molestos inexistentes .

Por su parte, Pérez desestimó la existencia legal del conflicto en su contra: “A mí no me llegó ninguna denuncia, no me notificaron de nada. Si hay una denuncia a mi nombre y no me notifican, no puedo hacer ninguna mediación”.

Lejos de guardar silencio, el actor apuntó directamente contra la denunciante, asegurando que se trata de un problema de convivencia de larga data generado por ella misma: "Es una persona problemática que ha tenido problemas con varios vecinos, incluso con la administración".

Para graficar la tensión, Pérez relató un episodio violento que, según él, fue protagonizado por la vecina en cuestión: “Una vez subió un piso y tiró la bicicleta de mi hija y mi bicicleta en un brote así, medio psicótico. Yo no sé si es un problema de salud mental o qué, por eso no quiero seguir hablando del tema”.

Para sumar contexto, el programa también emitió el testimonio de otra residente del edificio que vive un piso más abajo del actor. Al ser consultada, la mujer desmintió haber tenido inconvenientes con él: “La verdad, las veces que nos hemos cruzado siempre cordial. Nosotros no tuvimos ningún problema, pero sabíamos que con otra vecina tuvo problemas”. Asimismo, confirmó haber escuchado ruidos fuertes a la madrugada, aunque no pudo precisar si provenían del actor o de la vecina conflictiva.

Por el momento, la situación parece estar estancada en un cruce de acusaciones donde los ruidos molestos, la falta de acción por parte del consorcio y las versiones opuestas mantienen en vilo la tranquilidad del edificio. Mientras tanto, Pérez aguarda para saber si el conflicto escalará formalmente en la Justicia o quedará en una fuerte disputa de convivencia.