Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado

El exfutbolista fue ingresado de urgencia en el Hospital de Llavallol tras ser hallado en grave estado por su hermana: los detalles.

Daniel Osvaldo atraviesa horas críticas respecto a su estado de salud. El exfutbolista y músico fue internado de urgencia el último jueves cerca de las 23:30 en el Hospital de Llavallol, luego de pasar varios días sufriendo un fuerte malestar general. Fue su propia hermana quien lo encontró en su domicilio de la localidad de Banfield y gestionó el traslado al centro médico.

Los detalles del estado de salud de Osvaldo El cuadro clínico del exjugador es grave. Según Pepe Ochoa en LAM (América TV), el hombre se encuentra aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un pronóstico reservado. El diagnóstico principal es un derrame pleural derecho, provocado por una severa infección que derivó en la acumulación de agua y pus en la zona que recubre los órganos respiratorios, siendo el pulmón derecho el más comprometido. Ante este escenario, el equipo médico debió intervenirlo quirúrgicamente y cortaron dos centímetros de cada pulmón para tratar de estabilizar la afección.

La hospitalización dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa Osvaldo, especialmente en el plano económico. El músico no cuenta actualmente con obra social ni medicina prepaga, motivo por el cual recaló en un hospital público. Según trascendió, su ingreso logró concretarse gracias a la intervención de un tercero, descrito como un allegado al entorno de Martín Insaurralde, quien facilitó los contactos para que pudiera ser recibido.

Respecto a las causas que lo llevaron a este estado, fuentes periodísticas que consultaron a profesionales de la salud indicaron que este tipo de cuadros infecciosos y bacterianos se ven facilitados por un fuerte deterioro del organismo, el cual estaría directamente vinculado al consumo de drogas.