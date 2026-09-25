Qué ver este fin de semana: las 6 series y películas que llegaron al streaming

Si todavía no decidiste qué ver este fin de semana, las plataformas de streaming renovaron sus catálogos con varias series y películas para todos los gustos.

Entre las novedades aparecen Unabomber, el nuevo thriller de Netflix sobre Ted Kaczynski; La hipótesis del amor, la adaptación de la novela de Ali Hazelwood; y Toy Story 5, que ya está disponible en Disney+ . También hay algunas propuestas para los amantes de las series, como Mis muertos tristes y Casi hermanos, dos series que forman parte de los estrenos de esta semana.

Netflix acaba de estrenar Unabomber , una película inspirada en la historia real de Ted Kaczynski, el hombre que durante casi dos décadas llevó adelante una campaña de atentados con cartas bomba en Estados Unidos.

La película toma los años de juventud de Ted ( Jacob Tremblay ), durante sus años como estudiante de Harvard. Allí se puede ver al joven de 16 años en su llegada a la prestigiosa universidad como un prodigio de las matemáticas, que de a poco comienza a relacionarse con el profesor de psicología Henry Murray ( Russell Crowe ). A partir de ese vínculo, la película reconstruye algunos de los acontecimientos que marcaron su recorrido posterior.

La cinta avanza entre dos líneas temporales. Mientras una muestra a Kaczynski durante su etapa universitaria, la otra sigue la investigación del FBI durante la búsqueda del hombre responsable de los atentados.

Unabomber tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y ya se encuentra disponible en Netflix.

Mis muertos tristes | Netflix

Mercedes Morán protagoniza Mis muertos tristes. Netflix

Mis muertos tristes es otra de las novedades de Netflix. La miniserie de 4 episodios es una producción está basada en la obra de la escritora Mariana Enriquez y tiene como protagonistas a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

La historia sigue a Emma, una médica recientemente jubilada que puede ver a los muertos. El personaje intenta procesar la muerte de su madre mientras lidia con sus propios asuntos pendientes. Su vida cambia todavía más cuando su sobrina Julie aparece en escena y demuestra tener el mismo extraño don. Pero los fantasmas no son el único problema. El asesinato de tres adolescentes en el barrio de Piedrabuena desencadena una serie de acontecimientos que alteran la relación entre los vivos y los muertos.

La miniserie fue dirigida por Pablo Larraín, cineasta chileno responsable de películas como Jackie, Spencer y El Conde. El reparto se completa con Carolina Alvarez, Carlos Portaluppi, Luz Jiménez y Germán de Silva. Los 4 episodios ya están disponibles en Netflix.

La hipótesis del amor | Prime Video

Tom Bateman y Lili Reinhart en La hipótesis del amor. Prime Video

Si buscás una película romántica para este fin de semana, La hipótesis del amor lleva a Prime Video una de las novelas más populares de Ali Hazelwood. La adaptación está protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, quienes interpretan a Olive Smith y Adam Carlsen, respectivamente.

Olive es una estudiante de doctorado que necesita convencer a su mejor amiga Anh de que ya superó un antiguo interés amoroso. En medio de la situación, termina besando impulsivamente a un hombre que, para su mala suerte, resulta ser Adam Carlsen, un profesor conocido por su carácter intimidante. La solución parece bastante sencilla. Olive y Adam deciden fingir que mantienen una relación para resolver sus respectivos problemas.

Lo que ninguno de los dos espera es que ese acuerdo empiece a complicarse cuando la relación falsa comienza a generar sentimientos que ya no resultan tan fáciles de esconder.

La dirección está a cargo de Claire Scanlon, y dura 1 hora y 52 minutos. Ya disponible en Prime Video.

Toy Story 5 | Disney+

Toy Story 5 trae de regreso a Woody, Buzz y Jessie. Pixar

Después de una larga espera, Toy Story 5 finalmente llegó al streaming. La quinta entrega de la franquicia de Pixar está disponible en Disney+ y vuelve a reunir a algunos de los personajes más conocidos de la saga.

Esta vez, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes tienen que enfrentarse a un problema diferente. La llegada de una nueva tecnología a la casa de Bonnie amenaza con cambiar la relación de la niña con sus juguetes tradicionales. El principal problema aparece con Lilypad, una tableta con forma de rana que tiene sus propias ideas sobre lo que Bonnie necesita para divertirse.

La película recupera a las voces originales de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. Entre las nuevas incorporaciones aparece Greta Lee, que presta su voz a Lilypad, además de Conan O'Brien como Smarty Pants y Craig Robinson como Atlas.

La historia del sonido | HBO Max

La historia del sonido reúne a Paul Mescal y Josh O'Connor en un drama romántico ambientado a comienzos del siglo XX. La película sigue a Lionel y David, dos jóvenes que se conocen en 1917 mientras estudian en el Conservatorio de Boston y descubren que comparten una profunda pasión por la música folk.

Años después de aquel primer encuentro, Lionel recibe una carta de David que vuelve a ponerlos en contacto. Los dos emprenden entonces un viaje por Maine para recopilar canciones tradicionales y registrar una parte de la cultura musical de la región. Lo que comienza como una búsqueda relacionada con la música termina convirtiéndose también en una historia de amor.

El elenco incluye a Peter Mark Kendall, Chris Cooper, Molly Price, Raphael Sbarge y Hadley Robinson, además de Mescal y O'Connor. La dirección es de Oliver Hermanus, quien también trabajó en Living y Moffie. Ya se puede ver en HBO Max.

Casi hermanos | Apple TV

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en Casi hermanos. Apple TV

Casi hermanos es otra de las novedades de streaming que llega de la mano de Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

En esta miniserie, los actores interpretan versiones ficcionalizadas de ellos mismos. En la historia, ambos llevan años siendo grandes amigos, pero un secreto familiar amenaza con cambiar para siempre la relación que mantienen. Todo comienza cuando una revelación de la madre de Matthew sugiere que los dos hombres podrían estar unidos por un vínculo mucho más cercano de lo que imaginaban.

Los dos primeros episodios ya están disponibles en Apple TV. Los capítulos restantes se estrenarán de forma semanal en la plataforma.