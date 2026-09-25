Esteban Lamothe anunció su casamiento con Débora Nishimoto tras dos años de relación: así lo confirmó

Aunque con un tire y afloje, finalmente el actor confirmó la flamante noticia y se mostró entusiasmado por dar el "sí, quiero" a fin de año

Tras haber cruzado miradas y compartido escenas durante el rodaje de la serie Envidiosa, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se preparan para dar un paso trascendental en su relación: a dos años de haber iniciado su historia juntos, la pareja pasará por el altar antes de que termine el año.

La primicia sobre la boda quedó confirmada por el propio actor en un mano a mano con Fede Flowers en LAM (América TV). Ante las insistentes preguntas sobre los rumores que indicaban una boda pactada para el mes de diciembre, Lamothe apeló a las risas y a las evasivas en un primer momento, para luego terminar soltando su felicidad y blanqueando la decisión: "Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también".

La palabra de Esteban Lamothe ante la decisión A pesar de que prefirió no revelar la fecha exacta, ante la versión periodística de que el enlace se concretará el próximo 15 de diciembre, el actor reflexionó sobre el momento personal que atraviesa y la importancia de consolidar el vínculo: "El amor hay que festejarlo, absolutamente. Es lo más lindo que hay. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos".

La chispa entre ambos comenzó a gestarse mientras filmaban la primera entrega de Envidiosa, donde Nishimoto interpretaba a "Mei" (la dueña de un restaurante oriental) y Lamothe a "Matías". El actor llegó a revelar que recién en la última semana de grabación se animó a invitarla a su casa para una primera cita, grabando solo una jornada habiendo formalizado la relación.

Los primeros indicios públicos del romance salieron a la luz en octubre de 2024, cuando fueron fotografiados compartiendo una salida gastronómica en Cardales. Desde aquel momento, los actores no solo hicieron pública su historia, sino que comenzaron a mostrarse consolidados en diversos eventos mediáticos y desfiles.