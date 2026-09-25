Lali Espósito en River: extienden el horario del subte D este sábado, ¿hasta qué hora funciona?

La Línea D amplía su servicio este sábado por el recital de Lali Espósito en River. Conocé hasta qué hora funciona y cuáles serán las estaciones habilitadas.

La Línea D del subte porteño confirmó que este sábado 26 de septiembre extiende su horario por el tercer y último show de Lali Espósito en River. El servicio funcionará hasta la madrugada del domingo para que quienes vayan al recital puedan volver en transporte público.

La medida fue anunciada por Subte BA a través de sus redes sociales, a través de un sorpresivo video junto a Lali desde la estación Palermo. “Disfrutá del recital de Lali, que de la vuelta nos encargamos nosotros”, publicaron.

Así anunció Subte BA la extensión del horario de la línea D por el recital de Lali Espósito en River. Hasta qué hora funcionará el subte D por el recital de Lali La Línea D mantendrá el servicio hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, especialmente por el recital de Lali en el estadio Monumental en el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En esta ocasión excepcional, el servicio funcionará en condiciones especiales. El único ingreso habilitado será por la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio.

Este sábado Lali cierra su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Foto: Maru Mena / MDZ Así será el recorrido del subte D Durante esa noche, los subtes circularán en un único sentido, desde Congreso de Tucumán hacia el centro de la Ciudad, y pasajeros solo podrán descender en estos puntos: