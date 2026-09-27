Lali Espósito y Tini Stoessel atendieron al demonio y revolucionaron a los fans: el momento viral

Lali Espósito brilló nuevamente en el estadio de River Plate con un show de alto impacto que contó con la participación de Tini.

Lali Espósito realizó el sábado 26 de septiembre un show que quedará en la memoria de sus fanáticos por mucho tiempo. La artista que volvió a agotar el Monumental de River Plate fue acompañada por sus bailarines y también durante la noche se hizo presente Tini Stoessel.

"¡Buenas noches River Plate!", fue la frase que expresó la cantante luego de subir por la plataforma del escenario que completó una puesta en escena de alto impacto. La noche se hizo larga y, llegando al final, la "Triple T" apareció para interpretar "Like a Virgin", reconocido hit de Madonna junto a Espósito.

"Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: Bienvenida al demonio. Tini con nosotros", expresó Lali. Lo que llamó la atención de todos fue la vestimenta de ambas artistas, quienes interpretaron la canción vestidas de novias en lo que es la previa a sus respectivos casamientos con Pedro Rosemblat y Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel atendió al demonio junto a Lali Espósito en un show estelar Luego, Tini no dudó en agradecerle a su amiga por la invitación: "Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste".