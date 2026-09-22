Tini mostró cuál será la flor protagonista en su boda: mirá las fotos

Tini Stoessel reveló en sus redes el proceso creativo que hubo detrás de uno de los detalles centrales de su boda con Rodrigo De Paul: la flor de loto que figura en las invitaciones. La cantante publicó un video en el que se observó a una artista dibujando a mano ese símbolo sobre el diseño que después quedó impreso en la papelería del evento.

Las imágenes mostraron a la ilustradora trabajando sobre el dibujo y dándole forma, con lo que la cantante dejó ver un aspecto que hasta el momento se conocía sobre todo por las versiones que circulaban acerca de la celebración. La pareja se casará el 19 de diciembre y, según trascendió, la flor de loto no solo aparecerá en las invitaciones, sino que también tendrá un papel protagónico durante la fiesta.

Yanina Latorre contó que este símbolo tendría un significado especial y que estaría vinculado con la puesta en escena de la celebración. “La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini porque también tiene que ver con algo de la celebración y de la parte escenográfica”. Y, en lugar de entrar a la ceremonia con un ramo tradicional, Tini lo hará con una flor de loto, que representa la simbología que la pareja eligió para ese momento.