Escapando del frío del invierno argentino, y para tomarse unos días de vacaciones antes de que comience la parte más fuerte de la campaña electoral de las PASO de agosto, Alejandro Fantino viajó a Río de Janeiro junto a su novia, Coni Mosqueira.

En medio del disfrute de la playa y los paisajes de la bella ciudad brasileña, el conductor de Animales Sueltos compartió una osada imagen junto a la modelo que generó una catarata de likes, y comentarios de todo tipo.

En la foto se lo ve a Fantino con el mar de fondo y su novia, de espaldas y abrazada a él. Pero lo más llamativo del retrato es la posición de una de las manos del periodista: totalmente apoyada sobre uno de los glúteos de la rubia. "Questo é Río", escribió junto a la fotografía.

Hasta hace unas semanas, Alejandro solía bloquear los comentarios de sus seguidores en los posteos, pero últimamente cambió de actitud. Por esta razón, y así como recibió mensajes de "felicitación" por la belleza de Coni, también llegaron las críticas por lo que para muchos fue una especie de cosificación.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

"Que imagen grotesca cosificando a la compañera se podria titular"; "Desagradable foto se me cayó un idolo"; "Fantino haber subido esa foto es de poco hombre.. entre otras cosas"; "Disculpá.. No me parece ubicado para un comunicador social exponer este tipo de intimidad. Para ello gozamos de privacidad ( Veo a veces, tu programa por la calidad de periodistas de trabajan, no se condice os referente de muchas personas"; "Puede parecer muy artística. Pero que el centro de la foto sea una mano diciendo... este culo es mío! Me parece que no hacía falta chicos!", fueron algunos de los mensajes más duros.

También estuvo la malicia de quienes lo cargaron por las arrugas en su rostro, preguntándole si había usado en FaceApp.

Reservado de su intimidad, en enero el condutor había sorprendido con una ardiente imagen junto a Coni en una pileta. En esa oportunidad, la posición de su mano también fue tema de debate en las redes sociales. ¿A Fantino se le va la mano?

Fuente: Exitoína