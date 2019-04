Unos días después de que el periodista Edi Zunino anunciara que no formaría más parte de Animales Sueltos, Alfredo Casero también renunció al ciclo. El humorista se había incorporado al ciclo hacía dos semanas y decidió bajarse del mismo.

A través de las redes sociales dio el anuncio: "Hablando de control de gestión, no voy a estar más en lo de Fantino... Eh, porque solamente fui para que... No sé... Ya les contaré...". Uno de sus seguidores le preguntó: "¿Qué pasó con el payaso de Fantino?". Rápidamente Casero le contestó: "No, no pasa nada con Fantino. Todavía no me dijeron nada".

¡Mirá el video!

Fuente: Primicias Ya