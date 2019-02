Entrevistado por Marcelo Boneli en A Dos Voces (TN), Alfredo Casero habló de la política nacional, cargó contra Cristina Kirchner, opinó sobre la crítica situación que vive Venezuela y le respondió a Enrique Pinti, con quien se cruzó días atrás luego de que el humorista dijera que por primera vez "sentía el agua al cuello".

Casero cruzó al legendario actor y lo llamó "cagueta". En respuesta, Pinti dijo: "Está loco de la cabeza. Cada uno vive donde puede. Casero es un chiste. Si se politiza cualquier cosa que decís, se hace todo una gran pavada".

Consultado sobre el tema, Casero dijo: "¿Cuándo no estuvimos con el agua al cuello? Cada uno tiene que hacer lo que pueda para salir. Toda la vida... nosotros vivimos en crisis siempre y somos parte de una crisis eterna que vamos a tener que vivir 200, 300 años hasta que este país, que es muy joven, se acomode, acomode las instituciones, la justicia, las fuerzas políticas".

A su vez, el humorista remarcó que "comprende" a Pinti y comparte lo que le pasa y lo tildó de ícono.

"Dije que era cagueta, por lo de 678. Ahora se puede hablar y decir cualquier cosa porque no está 678. Yo soy cómico también y soy bastante sorete. Calavera no chilla, nuestro trabajo es como el del chacarero: un año comprás la camioneta y al otro año la tenés que vender. Lo primero que hacemos es echarle la culpa al gobierno porque la gente deja de ir al teatro", describió.

Luego, sobre la actualidad política, señaló: "Este gobierno llegó pasa sacar a los ladrones que estaban, gente que estaba mal de la cabeza y vendía una realidad que no era". Y aclaró: "Lo mío no es con el gobierno de Macri, lo mío es primeramente pelear contra la falta de libertad. Mi problema empezó cuando hablé del primer desparecido del gobierno anterior, que fue María Cash", sostuvo.

A pesar de su apoyo a la gestión de Cambiemos, Alfredo dijo: "Tengo mi propio pensamiento. Muchas veces me enojo con el gobierno porque son 'pecho fríos'". Aseguró que una de las fallas del gobierno actual es no informar lo que se hace, aunque destacó el trabajo que realiza: "Cuando vos tenés todo en contra, medianamente, hay medidas que hubieran sido claves dar a conocer porque de alguna manera se están tomando. Por ejemplo, Bullrich con las drogas. Ahí se ven los logros. Pechofrío es ese que hace algo y no preocuparse por que se sepa. Poner todo en la cancha es explicarle a la gente común".

Y volvió a criticar a la oposición: "Tenés enfrente una máquina de impedir, legal, que es el poder legislativo y el poder judicial absolutamente ligado al gobierno anterior. Querés pelear contra la inseguridad y te largan los chorros y saltan todos los jueces K".

“Un diputado no puede ser una persona que pueda tener convicciones propias o las del partido. Tienen que tener la convicciones de nosotros, que somos las personas que lo hemos votado. Tiene que tener una concordancia con el pueblo que lo votó que con el partido político”, sostuvo el ex Cha cha cha.

En un momento de la entrevista también críticó duramente a los simpatizantes del kirchnerismo, Casero dijo que no puede "entender cómo todavía la gente está pensando que una persona que está acusada y que tiene tantas pruebas en contra va a ser candidata a presidenta", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. También aseguró que la ex presidenta no llega al 30% de apoyo popular.

Fuentes: Exitoína y Clarín