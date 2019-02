Pinti fulminó a Casero que lo trató de "cagueta"

Alfredo Casero y Marcelo Longobardi cuestionaron duramente a Enrique Pinti luego de que el artista dijera que está angustiado y “con el agua hasta el cuello” por la situación económica que atraviesa el país. Ahora, el humorista respondió a las críticas y destrozó a su colega.

Marcelo Longobardi analizó en su ciclo radial Cada Mañana las declaraciones de Pinti y señaló: “Por ahí tuvo problemas en la administración de su dinero y no pudo ahorrar. Puede ser que haya manejado mal su dinero o haya tenido dificultades, con independencia del Gobierno“.

Lejos de mostrarse molesto, Pinti habló con Clarín y reconoció su mal administró su dinero y remarcó que Longobardi "Tiene toda la razón". Y aclaró: "No tengo miedo de quedarme sin plata... Lo que sí digo que es la primera vez que tengo la sensación del agua al cuello. Nunca administré bien la plata".

Además, el actor de Al fondo, a la derecha, dijo: "Es ridículo politizar esta discusión, concuerdo con Longobardi. Nuestra plata no vale nada además... Igual, quiero destacar algo. Porque sé que suena mal cuando digo algo así. Entiendo que es una falta de respeto mía, que yo me esté sentando en un programa a hablar de esto cuando los verdaderos apuros y los que la pasan mal de verdad son los jubilados y la gente que vive debajo de un puente...", reconoció.

Consultado sobre las declaraciones de Alfredo Casero, quien lo tildó de "verdadero cagueta", y dijo: "Casero está mal de la cabeza. Yo lo adoro. Lo admiré toda la vida. Es uno de los humoristas y también actores, porque hace trabajos brillantes, que le tengo una gran consideración. Pero está mal de la cabeza. No pide flan la gente, pide que no le corten la luz. Se mueren de hambre. Lo escuché decir no sé en donde que 'a la gente de edad tienen que pasarla a una planta baja' y se me cayeron las muelas. Está loco de la cabeza. Cada uno vive donde puede. Casero es un chiste. Si se politiza cualquier cosa que decís, se hace todo una gran pavada".

Y siguió: "Casero defendió y sigue defendiendo a muerte esta gestión. Al igual que Juan Acosta y algún otro. A mi no me parece ni mejor ni peor este gobierno que el anterior. Es lo mismo pero con otro discurso. Hace unos años cuando dije que iba a votar en blanco, el mismo Casero me dijo que era un gordo culo chato y nunca me vino a ver a un solo espectáculo. Si querés saber lo que pienso, tenés que venir a verme. Si no me hacés reportaje no te enterás lo que digo. Siempre me manejé así. En cambio, ahora el 99% de la gente se expresa en la redes sociales. No habrá leído comentarios en contra del kirchnerismo porque no me vio en el espectáculo", sentenció.

Respecto a las críticas que hubo en las redes tras sus declaraciones, Pinti remarcó: "Yo me escandalicé porque me habían subido la prepaga. Cuánto más años cumplís, más caro es el plan. Por eso es tan disparatada esa cifra que pago de 39 mil pesos. Me caí de culo. Desde el '83 vengo pagando como una persona previsora o como un pelotudo no lo sé, pero no me voy a borrar ahora que estoy choto de salud. Lo voy a necesitar más que en el '83... Yo me escandalicé con eso y las facturas que vienen cada vez más caras. Eso coincide con una merma en el público general y a mí me toco fuerte en esta oportunidad".

Por último, aclaró: "No estoy necesitado, ni muerto. Sí tengo una diabetes fuerte y la insulina es importada y cuesta un huevo. Mi diabetólogo me recomendó una de afuera... Porque ya varios me dijeron que soy un boludo porque la insulina argentina es gratis o te la regalan. Insisto, no es un ni un pedido de socorro ni nada. Los médicos me llaman que me dicen que tienen la formula, la insulina argentina es la mejor y no se qué. Pero bueno, confío en mi diabetólogo Félix Puchulu. Es el nieto del que introdujo la diabetología en la Argentina", concluyó el humorista.

Fuente: Clarín