La charla secreta entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial

El importantísimo paso que dará Morena Rial en su carrera artística ha generado el miedo de su padre, Jorge, y así se lo ha hecho sentir a una de las figuras más importantes de la televisión argentina: Marcelo Tinelli.

Con la confirmación oficial de la participación de la hija del conductor de Intrusos como invitada de la "Salsa de 3" en el Súper Bailando 2019 junto con Charlotte Caniggia y Agustín Reyero, tras el pedido que le hizo el conductor de Showmatch cuando visitó el estudio con su bebé, el periodista recibió un llamado fundamental antes de conocer la noticia.

Marcelo decidió llamar al conductor de Intrusos antes de terminar de cerrar la participación de la cantante su certamen de baile, y tuvieron un sentido intercambio de palabras.

Luego del anuncio hecho por Ángel de Brito en LAM, Graciela Alfano, flamante angelita, amplió la información y reveló que el conductor de ShowMatch llamó al Intruso para pedirle permiso para invitar a Morena al Súper Bailando.

"Jorge dijo 'mmm, no quiero exponerla', porque él es muy protector como padre. Le dio como cosa, pero luego dijo 'si ella quiere, que lo haga', y ahí avanzó More", contó la actriz.

Por otro lado, cuando De Brito se refirió al hecho de que Morena bailará junto a Charlotte, recordó su fuerte cruce con Rial y lanzó: "Ahí te vas a hacer un picnic, Yanina".

Sin embargo, evitando tirar más leña al fuego, la panelista dijo: "No. Yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena", cerró terminante Yanina.

Fuente: Exitoína